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社會 社會焦點 保障人權

驚悚畫面曝！南投騎士從路肩橫越左轉　遭對向18歲無照男撞死

記者高堂堯／南投報導

7旬陳姓老翁騎機車行經南投市民族路，疑似違規左轉、從路肩橫越車道並跨越雙黃線，不幸遭對向騎機車直行的柯姓男子直接撞上，雙方皆受傷倒地、被送醫急救，陳翁傷勢較重、急救仍宣告不治，柯男則無生命危險、但屬無照駕駛，詳細事故原因和肇事責任由警方持續調查釐清中。

警方調查，陳翁今年76歲，於26日下午近4時獨自騎車外出、沿民族路往東的中興新村方向行駛，準備到中華電信南投服務中心辦事；從現場監視器畫面看來，當時馬路上車流量不小，陳翁原靠路肩行駛、趁同向暫無車輛經過的空檔，就直接在十字路口前左轉橫越路面、跨越雙黃線往對面的中華電信駛去。

▲7旬老翁違規超越雙黃線左轉，不幸被無照駕駛的18歲騎士撞上致死。（圖／民眾提供）

7旬老翁違規超越雙黃線左轉，不幸被無照駕駛的18歲騎士撞上致死（下同）。（圖／民眾提供）

▲7旬老翁違規超越雙黃線左轉，不幸被無照駕駛的18歲騎士撞上致死。（圖／民眾提供）

▲7旬老翁違規超越雙黃線左轉，不幸被無照駕駛的18歲騎士撞上致死。（圖／民眾提供）

未料對向18歲柯姓男子騎乘機車直行、通過路口，疑似視線遭對向同時駛過路口的另一台自小客車擋住，等看到陳翁突然出現已來不及煞車或閃避，車頭直接從側面撞上陳翁，雙方人車倒地，陳翁血流如注、失去意識，柯男則是全身多處擦挫傷。

南投縣消防局獲報後，派出救護人員分別護送柯男往南基醫院、陳翁往南投醫院，陳翁經醫院急救後宣告不治、柯男則待轉院至彰化基督教醫院；警方指出，因雙方傷勢嚴重均無法實施呼氣酒精濃度測定，已委託南基與南投醫院抽血檢測血液酒精濃度，經查柯男並無駕照，警方持續調查詳細事故原因和肇責。

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