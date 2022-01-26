不只妹妹！世衛曝光「Omicron一家四口」族譜　Delta家族已逾200種

▲世衛示警，Omicron自去年底現蹤以來，已發展出「一家四口」不同的病毒株。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

丹麥Omicron病例中有半數是被稱為「Omicron妹妹」的亞變種BA.2，恐是下波疫情隱憂，且台灣也有病例。對此，世界衛生組織（WHO）示警，現已發展出「Omicron一家四口」共4種不同的變異株在全球傳播，其中以BA.1最具傳染性。不過，病毒再突變並非罕見現象，先前的Delta變異株就有逾200種的亞變種毒株。

根據《鏡報》報導，WHO於21日發布報告稱，Omicron自2021年11月現蹤以來已發展出至少4種變體，已知首個Omicron變異株原始版本為「B.1.1.529」，去年11月26日，WHO很快地將這支病毒列為「高關注變異株」。接著，Omicron發展出具有極高傳染性的「BA.1」亞變種，並迅速擴展到全球共171個國家，使Omicron超越Delta成為主要流行毒株。

▲Omicron家族中以BA.1傳染性最高，是目前全球主流毒株。圖為香港新冠疫情。（圖／路透）

報導指出，「BA.2」和「BA.3」近來被確認為Omicron家族的新型亞變種，其中BA.3的發病率非常低，但自去年11月以來，已有40個國家提交了8000多例BA.2的基因序列至全球數據庫，其中以菲律賓為最早提交，而丹麥則是提交最多樣本數的國家。另外，根據英國南劍橋郡病原體基因監測中心開發的Cov-Lineages系統顯示，BA.2已在47個國家累積逾1萬例確診。

在丹麥，現在「Omicron妹妹」BA.2病例占比已經超越BA.1，成為Omicron家族中最強的毒株。截至21日，丹麥已通報6411起BA.2確診案例，其次超過百例的國家為印度（530例）、英國（426例）、瑞典（181例）、新加坡（127例）等地，不過，目前尚無法證明BA.2是否會比「哥哥」BA.1更具致命性或傳染性。丹麥衛生官員表示，現今疫苗仍足以預防BA.2引發重症，初步分析也顯示BA.2的住院率與先前毒株無異。

▲引發上一波全球嚴重疫情的Delta變異株則已發展出200多種亞變種毒株。（圖／路透）

WHO報告指出，儘管最具傳染性的BA.1是主流毒株，但從丹麥等地的最新趨勢來看，BA.2亞變種的比例正在上升，「BA.2的傳播驅動因素和其他特性正在調查中，目前尚不明朗。」此前，英國衛生安全局（UKHSA）已將BA.2亞變種升級為「調查中變異株」。

WHO認為，大多數Omicron亞變種與原始版本非常相似，暫無需擔心進一步的重症化或免疫防護力，且再突變的現象並不罕見，上一波主流毒株「Delta」現已發展出超過200種的亞變種毒株。WHO人員強調，接種疫苗仍是對抗Omicron最可靠的方式。

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