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停車被嗆！車主「手狂抖亮識別證」　他1動作反擊：只有你有小孩？

▲▼孕婦兒童專用停車格識別證。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲網友帶小孩外出採買，停車時遇到其他車主嗆聲。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

實習記者林郁婷／綜合報導

有些賣場會設置專用車位，專門給載孕婦和小孩的車子停放。一名網友就抱怨表示，昨晚帶著家人到賣場買東西，將車停在專用車格，不料後方開著老牌車的車主竟搖下車窗，一臉怒氣地拿出孩童識別證狂抖，直到自己從後座抱起孩子，對方才默默離開。

一名網友在「爆怨公社」發文指出，昨晚帶老婆、小孩到家樂福採買生活用品，才剛停好車人還沒下車，後面就有一名車主，手從車頂漏水的的天窗伸出來，很生氣的拿出孩童識別證，不斷抖動給他看。原PO有些傻眼，「自己慢人家一步，還要在那邊嗆聲，直到我走到後座抱起小孩，你才像隻打輸的公雞默默離開。」

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原PO表示，當下真的很生氣，「是怎樣全世界只有你家有小孩嗎？那個嘴臉那隻抖動的手」，並補充自己有帶證件且放在前擋風玻璃。

▲▼原PO爆氣在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO爆氣在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出網友紛紛幫原PO想出超有才應對法，「我覺得你應該要學他拿識別證抖回去，一定很好笑」、「要抖大家一起抖咩...」、「他是想跟你比手速啦！看誰比較會抖，趕快抖回去」、「傻眼欸！抖什麼抖！車位被停走了⋯⋯不會自己在去找喔！可以回他：疫情期間麻煩你理我遠一點！」

也有網分享自己的經驗，「我遇過沒證沒小孩的+9停在專用格，開窗抽菸亂丟垃圾…」、「現在外面一堆沒證的人在停婦幼停車格啊….每次要扛大包小包+推車屁孩走很遠都覺得心好累」、「我遇過沒證沒小孩沒孕婦的，跟我說她只是今天沒帶孩子出門」。

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