男搭小黃半路尿急　下車拔腿狂奔！運將苦等10分鐘後驚覺被騙

記者陳以昇／新北報導

新北市一名小黃司機在樹林區載一名男子要返回林口住處，當車子行駛到文化三路一段時，男子表示尿急要先下車上廁所，豈知才下車就拔腿狂奔，司機以為他急著找廁所，等了近10分鐘才驚覺被坐霸王車，氣得報警，警方根據監視器目前已鎖定男子，將依詐欺罪送辦。

▲男子搭車到半路尿急，要求下車上廁所 。（圖／記者陳以昇翻攝）

25日上午7時許，43歲蕭姓小黃司機接獲派車系統，到樹林區俊英街載客，一名身穿深色外套男子上車，告訴司機要到林口，車子開了約半小時，約12公里左右，行駛到文化三路一段時，男子表示尿急要先下車解放一下。

▼男子下車後拔腿狂奔 。（圖／記者陳以昇翻攝）

計程車才剛停好，男子開車門下車就拔腿狂奔，司機以為他急著找廁所不以為意，但時間卻過了約10分鐘，男子都還沒回來，司機才驚覺被搭霸王車，損失490元，氣得跑到附近派出所報案，並將車內行車記錄器的影像截圖，在臉書「爆料公社」公布男子長相，要其他司機小心。

警方獲報調閱相關監視器及計程車行車記錄器，依照犯嫌的衣著、外觀等特徵與徒步的軌跡，經分析比對過濾後，目前已鎖定對象，將依法通知到案，依詐欺罪移送。

他奶奶的美麗小秘訣

▼司機驚覺受騙貼文爆料公社要其他司機小心 。（圖／記者陳以昇翻攝）