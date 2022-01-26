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沒事了？孫安佐在美製槍未遂「我國無審判權」　狄鶯夫婦6字回應

記者黃宥寧／台北報導

藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐，2018年在美遭警方從他寄宿家庭起出大量子彈、十字弓等，經認罪協商後，孫依《非移民簽證之外國人非法持有彈藥罪》服刑238天後遭美國遣返。孫返台後被依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》「未經許可製造手槍未遂罪」起訴，士林地院今（26日）宣判公訴不受理，孫鵬夫婦得知宣判結果感動表示「謝謝台灣司法」。

▲狄鶯、孫鵬、孫安佐出席《你在我在因為愛》感恩茶會。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫鵬、狄鶯獨子孫安佐在美製槍未遂案，在士林地院審理近1年半開9次庭，今宣判公訴不受理。（圖／記者林敬旻攝）

士林地檢署歷經2年抽絲剝繭偵查，認孫安佐在美國非法製造手槍未遂，仍以「組合」為製造槍枝一部分，認定他涉犯修正前槍砲彈藥刀械管制條例第7條第6項、第1項未經許可製造手槍未遂罪，此涉犯罪名在美國聯邦法院並未判決，我國具有審判決，2020年8月24日孫安佐被起訴《槍砲彈藥刀械管制條例》未經許可製造手槍罪，法定刑7年起跳，最高無期徒刑重罪。

經法院審理近1年半，今（26日）士林地方法院作出一審判決，諭知公訴不受理。

▼孫安佐9次赴士林地院開庭，孫鵬從未缺席過。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 孫安佐九度開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

稍早，士林地院行政庭長黃于真也說明判決理由，孫安佐購買槍枝組裝確有組裝行為，已著手槍砲彈藥刀械管制條例所定製造槍枝之構成要件行為，且孫在偵查時自白表示，購買槍枝目的是為了持有手槍，且將組裝過程鉅細靡遺陳述；根據他購買槍枝零組件經美國員警組裝後確實可以操作，此部分也有美國彈道組鑑識科學單位報告可證，堪認孫安佐已著手槍枝製造。

孫安佐被警查獲時，查獲的槍枝零組件非完整手槍，且美國檢察官函覆台灣檢察官電子郵件表示：「若槍枝已被組裝完成，被告將被賓州政府當局起訴持有槍枝罪，但本案並無此情形」，因此認孫並未完成手槍的組裝。

▼狄鶯夫婦得知愛子孫安佐宣判後，透過律師表示感謝台灣司法。（圖／取自狄鶯臉書）

▲▼狄鶯與孫安佐。（圖／取自狄鶯臉書）

合議庭認為，據起訴書與公訴檢察官援引美國聯邦法典第922條(a)(1)(A)、(g)(5)(B)、同法典第26編第5822條、美國賓州法律第18編第907條(a)(1)條文等規定，經法院綜合卷內資料，以及鑑定人林志潔教授提供的法律意見鑑定後，認為上述法條均無從認定孫安佐涉犯製造具殺傷力手槍未遂，對此，孫安佐的行為為美國法律所不處罰，依我國刑法第7條但書規定，本院無審判權，應依刑事訴訟法第303條第6款規定，為不受理諭知。

對此，孫安佐辯護律師翁栢垚今也到庭聽宣判，也立刻致電給孫鵬判決結果，當下孫鵬夫婦剛好在一起，夫妻倆得知公訴不受理相當開心，也透過翁律師對外表示「感謝台灣司法！」律師第二通電話致電給孫安佐，孫安佐得知判決結果，態度相當淡定，同時也詢問律師下一步是什麼法律程序，律師則告訴他，要看檢方20日內是否會上訴，才能知道接下來動向。

至於，檢方是否上訴？稍早，士林地檢署也做回應：本件審判權的存否，與「被告之行為在美國是否可罰、應該當何罪刑」有關，涉及美國法解釋適用問題，而台美刑事法律體系不同，未必能找到可直接相互對應的法律規定及概念，加以美國係聯邦國家，州與聯邦之法律體系及實務運作方式，錯綜複雜，雖經送請法律鑑定，但疑義仍不能完全釐清，可惜法院亦未准許本署檢察官請求鑑定人補行說明之聲請。檢察官將於收受判決後，再決定是否提起上訴。

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