吃早餐桌上放辣椒槍涉嫌恐嚇　原因竟是「鄰桌看我吃肉粽」

▲方姓男子不滿鄰桌客人盯著他吃肉粽，竟出「辣椒槍」擺在桌上，涉嫌讓人誤認為真槍，意圖「恐嚇」對方，被市警五分局查獲。（民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導



30歲方姓男子到肉粽店吃肉粽時，疑不滿鄰桌客人「盯」他，竟直接拿出一把「辣椒槍」放在桌上示威，市警五分局據報趕到現場當場逮捕方嫌，並查扣「辣椒槍」，方嫌辯稱他並未出言恐嚇他人，亮「辣椒槍」只是為了防身，警方認為「辣椒槍」外型像真槍，方嫌所為令人心生畏懼，將全案後依恐嚇罪嫌送辦。

台南市警五分局於1月21日凊晨5時21分許接獲民眾報案，北區中華北路1家肉粽店內有人亮槍，五分局立即派遣線上員警前往處置，店家否認有人亮槍情事，但警方調閱店內監視器，發現清晨5時許，有一男子從深色自小客車下車入內食用肉粽，過程中涉案人與店內另一顧客目光相交後，犯嫌即返回車上取出1把黑色槍枝放在桌上，且犯嫌刻意目光直視報案人，報案人上車準備離去時，犯嫌亦以手指向報案人，顯有恐嚇意圖。

案經五分局偵查隊循線追查，查出該名「亮槍」施嫌為30歲方姓男子，立即向台南地檢署及台南地院聲請拘票、搜索票獲准，循線將方嫌拘提到案，並起出1把「辣椒槍」，即帶案偵辦。

方嫌雖辯稱該把噴霧「辣椒槍」是他防身用，且他只是將「辣椒槍」放在桌上，全程並沒有說任何恐嚇的話語，是對方盯著他吃肉粽，意圖不明，才亮槍防身。但警方認為該把「辣椒槍」外型像真槍，民眾無法一眼作分辯，方嫌行為確有令人心生畏懼，全案偵訊後依恐嚇罪嫌送辦。