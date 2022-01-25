殲16D首擾台　前空軍中將認證：解放軍「王牌」與美軍能力相當

▲殲-16D今年1月24日首度加入擾台。（圖／國防部提供）



中央社記者游凱翔台北24日電

中共殲16D新型電戰機今天首次擾台，學者及退將分析，殲16D可能已量產並進行實戰化運用，國軍應強化電子作戰，並與美日分享電子參數，畢竟誰掌握制電磁權誰就握有戰場主動權。

空軍晚間6時20分發布共機動態，13架共機（8架殲16戰機、1架運8反潛機、2架轟6、2架殲16D電戰機）侵擾台灣西南防空識別區，其中殲16D新型電戰機為首次現蹤，另外，1架運8反潛機深入台灣南方及東南方空域。

熟悉中共軍事的中山大學亞太事務英語學程兼任助理教授林穎佑接受中央社訪問時指出，殲16D今天擾台時有無開啟電戰裝備外界無從得知，但可以觀察，昨天擾台的39架共機中並未出現空警500，可能是中共擔憂參數遭正在沖繩南方海域演習的美軍反偵蒐，但藉由今天的殲16D，以演練干擾及刺探美軍。

針對今天的共機態勢，林穎佑則認為是進攻型編隊。他解釋，運8反潛機今天深入台灣南方及東南方海域，目的應是偵蒐在巴士海峽一帶的美軍或他國潛艦，而殲16戰機則是掩護轟6及殲16D。

林穎佑表示，國軍對於殲16D的反制能力外界仍然無法得知，但未來除了可以關注共軍擾台的飛行路徑、機種外，更重要的是國軍應強化看不見的電子作戰的戰場，「因為在未來誰能掌握制電磁權，誰就能影響戰爭勝負」。

退役空軍副司令張延廷中將告訴中央社記者，殲16D是中共的王牌，與美軍電戰機能力旗鼓相當，甚至有部分的性能可能還超越美軍，此次首次現蹤，在台海作戰上分別有「性能」、「實戰化」及「量產」三個指標。

張延廷分析，殲16D這次亮相代表中共不怕外界有能力蒐集相關電子參數，並炫耀其強大電戰能力，而中共一直強調要在複雜電磁環境的作戰體系中打仗，未來台海作戰環境中，國軍硬殺武器應強化反干擾能力，畢竟誰掌握制電磁權誰就握有戰場主動權。

張延廷也說，此次殲16D現蹤可能代表已經量產且達到一定數量，不僅中共空軍能力已獲強化，更有辦法進行實戰化運用。

至於國軍因應方式，張延廷認為，台灣必須全力進行情蒐，並研擬電磁反制、電磁反反制方式。此外，美國、日本應釋出電子參數給台灣，因為美軍近年來時常在廣東、海南、黃海、浙江等沿海抵近飛行，所截獲的電子參數會比台灣來得多，並用於台灣的戰場經營、管理及運用，並結合訓練。