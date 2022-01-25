女模床戰太激烈！嗨到頂點「屁股啪一聲爆開」　男友崩潰找別人

▲亞曼達做愛太激烈，導致豐臀縫線爆開。（圖／翻攝Instagram@the_amanda_nicole）



記者吳美依／綜合報導

美國27歲模特兒亞曼達（Amanda Nicole Martin）一共砸下10萬美元（新台幣約27.7萬元）進行豐臀手術，某次術後，她迫不及待與男友恩愛，未料太過激烈，竟扯破傷口縫線，在屁股留下可怕裂縫，此後不敢再亂來。男友內心留下陰影，也無法接受缺乏性生活的日子，不久後就劈腿愛上別人。

《每日星報》報導，亞曼達回憶，「我當時覺得好多了，可以再次開始和男友做愛，況且還有止痛藥可以吃，所以我想要抓緊時機，讓我的男人開心。」未料2人正打得火熱，她卻突然聽見身後傳來「奇怪的吱吱聲」，一看見傷口，當場嚇得失去興致。

▲亞曼達表示，男友不久後就移情別戀。（圖／翻攝Instagram@the_amanda_nicole）



亞曼達隔日回診，被醫師告知屁股出現開放性傷口，臀部植入物也被破壞，只好再次挨刀，才能恢復原狀。她之後一切遵照醫師指示，幸好「我的傷口癒合良好，只留下一點醜醜的疤。」

亞曼達如今對自己的臀部非常滿意，已經不想再嘗試其他手術，「因為它（臀部）已經太大了，如果我進行一場超粗暴性愛，可能很容易再次破壞植入物。」

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