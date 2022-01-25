研究：第3劑輝瑞疫苗抗Omicron效力「至少維持4個月」

▲ 部分國家開始為高危險群施打第四劑疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

最新實驗室研究發現，接種第三劑輝瑞/BNT疫苗後產生的抗體抵禦Omicron病毒的效力可維持4個月，首度揭示新冠疫苗加強劑的效果。隨著Omicron迅速擴散，施打第四劑的必要性引發關注，令部分民眾感到焦慮。不過，這項研究結果代表人們也許不需要馬上接種第四劑。

根據《華盛頓郵報》，美國德州大學加爾維斯敦醫學分部（UTMB）微生物學家史佩勇（Shi Pei-Yong）團隊與輝瑞公司科學家合作，測試已接種疫苗的人類血液中可抗類似Omicron病毒的抗體，發現接種第三劑後4個月內仍有大量中和作用。這項研究22日發表於預印本平台，尚未經同儕審查。

接種疫苗幾個月後，抗體通常會開始減少，而Omicron格外引發憂慮，主因是即便在接種第二劑後一個月內，抗體水平應達到高峰的時期，抵禦Omicron的效果卻還是極差。等到民眾可以接種第三劑時，體內抗體又降到更低。

第三劑疫苗能夠重新築起對Omicron病毒的保護，但重要的是能夠維持多久。史佩勇說明，他們的研究發現，注射輝瑞加強劑後4個月內，可抗Omicron的抗體確實下降，但依然足以提供保護。

英國一項研究指出，接種第三劑輝瑞疫苗後，儘管對Omicron有症狀感染的預防效力低於Delta，但仍可有效降低住院風險。數據顯示，注射加強劑後一個月內，預防住院治療的效力為92%，10周過後降至83%。

加州拉荷亞過敏和免疫學研究院（LJI）疫苗專家克羅蒂（Shane Crotty）則表示，最大的變數在於4個月後，抗體究竟會繼續下降，還是能穩定維持在某個水平。

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