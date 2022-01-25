　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瘋狂大媽硬要在超市買兒子！狂喊「我出1千萬」逼賣金髮碧眼小男孩

▲▼Rebecca Taylor。（圖／翻攝自警局官網）

▲泰勒近日因企圖以1400萬元強行買下另一名顧客的孩子，而慘遭警方逮捕。（圖／翻攝自警局官網）

記者葉睿涵／編譯

美國德州49歲婦女泰勒（Rebecca Taylor）近日在沃爾瑪超市（Walmart）購物時，因企圖以50萬美元（約新台幣1400萬元）的價格，強行買下另一名顧客的孩子，而犯下涉嫌販賣兒童罪，慘遭警方逮捕。

據《紐約郵報》報導，德州一名白人母親日前帶著年僅1歲的兒子到沃爾瑪購物時，偶然在自助結帳的機台前遇到了泰勒。當時，泰勒目不轉睛地盯著小男孩猛看，還不斷稱讚小男孩的「金髮碧眼」十分可愛。

讓這名白人母親想不到的是，就在泰勒稱讚完兒子後，竟無禮地問道，「買你的小孩要花多少錢？」這名媽媽原本以為泰勒是在跟她開玩笑，便打算一笑置之，沒想到泰勒居然一直纏著她不放，還強迫媽媽售出兒子。

▲▼金發碧眼的寶寶。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲泰勒稱，她找金發碧眼的白人寶寶已經很久了。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

泰勒直言，她已經尋找擁有純正「金髮碧眼」的白人小男孩很久了，甚至還直接開價，問小男孩的媽媽願不願意以25萬美元（約新台幣700萬元）的價格賣出兒子。這名白人媽媽氣急敗壞地拒絕了泰勒後，徑直走到停車場。

不料，泰勒與另一名女同黨竟也跟著她一起走到停車場，並對她大吼，「我車上有50萬美元現金，你賣不賣？」泰勒的行徑完全激怒了這名母親，於是她回嗆「再多錢也不賣」後，就立刻報警，這時泰勒才迅速地逃離現場。

當地警方在查看監視器的影片後，證實了這名白人母親的說法，於是以第三級重罪的罪名將泰勒逮捕。報導稱，泰勒的瘋狂行徑一旦罪成，最高可被判處10年刑期，但她目前已被釋放，保釋金為5萬美元（約新台幣140萬元）。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
快訊／高雄女打完莫德納第3劑　倒地死亡
快訊／林秉樞暴打女友遭起訴　高嘉瑜回應了！
學測慘劇！他驚覺完蛋「整題0分」　一票考生也崩潰
29歲女模「買上等精子」生混血美娃！　4年後近況曝光
快訊／囚禁暴打「港湖女神」高嘉瑜　林秉樞遭起訴
快訊／高雄義享天地宣布：緊急閉店清消1日！
台南Josh爆「想跟前女友復合」成失控引爆點　Amber發聲
徐薇「在家昏倒失去意識」送急診！　病因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

驚悚影片曝！她蹲舉167kg瞬間斷臂　「啪一聲」骨頭試圖刺穿皮膚

南韓「北京冬奧」政府代表團人選出爐！文體部長黃熙率團出席

瘋狂大媽硬要在超市買兒子！狂喊「我出1千萬」逼賣金髮碧眼小男孩

保衛車諾比禁區！烏克蘭派兵鎮守「核災鬼城」　嚴防俄軍原因曝

立陶宛出售美CIA「黑獄」　獨立隔音房內虐囚！他悽慘冤獄就關在這

史上規模最大！立陶宛將派最多選手代表團參加北京冬奧

帛琉新冠確診3天內翻倍！Omicron攻破「最後淨土」　境外移入掀疫情

酒精消毒有用嗎？Omicron在皮膚上可活最久　研究曝1招打垮病毒

球迷穿「彭帥在哪裡？」T恤被阻　澳網改口：不鬧事就放行

地球已被玷汙！他曝「近5年恐怖變化」　冰川消退、極端天氣劇增

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

《我吃了那男孩一整年的早餐》正式預告

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

《夜路》凱特布蘭琪化身蛇蠍美人　與「渣男」布萊德利庫柏聯手詐騙

路上遇舞龍團僅剩單線道　他超車擦撞廟方人員急關心

《華燈》中村桑曾是S.H.E男主角！　Ella宣示主權：我比蘇媽媽更久

驚悚影片曝！她蹲舉167kg瞬間斷臂　「啪一聲」骨頭試圖刺穿皮膚

南韓「北京冬奧」政府代表團人選出爐！文體部長黃熙率團出席

瘋狂大媽硬要在超市買兒子！狂喊「我出1千萬」逼賣金髮碧眼小男孩

保衛車諾比禁區！烏克蘭派兵鎮守「核災鬼城」　嚴防俄軍原因曝

立陶宛出售美CIA「黑獄」　獨立隔音房內虐囚！他悽慘冤獄就關在這

史上規模最大！立陶宛將派最多選手代表團參加北京冬奧

帛琉新冠確診3天內翻倍！Omicron攻破「最後淨土」　境外移入掀疫情

酒精消毒有用嗎？Omicron在皮膚上可活最久　研究曝1招打垮病毒

球迷穿「彭帥在哪裡？」T恤被阻　澳網改口：不鬧事就放行

地球已被玷汙！他曝「近5年恐怖變化」　冰川消退、極端天氣劇增

好市多回饋金「隱藏用法」現在才知道！網狂問細節：店員都沒說

大一4番范育銓關鍵全壘打　國體勇奪隊史第9冠

旺宏2021第四季賺逾36億元、EPS 2元　看好旗下所有產品線

基隆威海營區舊營舍開始拆除　年內完成軍港西遷工程還地航港局等

洋砲增添比賽可看性　高國輝希望比賽用球品質穩定

《御史與祚怡》金惠奫的4件事！演過多部大劇、私服穿搭太圈粉

神力阿伯！男跌倒骨折誤認輕傷　開貨車遇臨檢急找警察救命

驚悚影片曝！她蹲舉167kg瞬間斷臂　「啪一聲」骨頭試圖刺穿皮膚

快訊／高雄女剛打完莫德納第3劑！接種站前倒地昏迷　送醫不治

陳漢典來賓變主持人！　竇智孔突爆糗事：給他贖罪機會

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

快篩前出現1症狀　恐已染Omicron

美F-35C戰機撞航母！　飛行員在內7人受傷

烏克蘭緊張　北約派軍艦軍機赴東歐

加強劑驚爆恐怖副作用　她打完急住院6天！

譚德塞：今年有望結束疫情嚴重階段

德國驚傳校園槍擊　傷亡人數不明

北約：美國考慮調西歐部隊到東歐

烏克蘭將領驚爆「俄入侵時機」：與北京有關

止汗劑直射乳頭　男大生胸前2點噴飛

海德堡大學槍擊案1死3傷　凶嫌自盡亡

拜登罵福斯記者「son of a bitch」

金融時報：共軍出沒東部外海　台須改作戰計畫

男友上電視摟別人　她看球才知被綠

海德堡大學槍手身分曝！　作案動機調查中

更多熱門

相關新聞

立陶宛出售美CIA「黑獄」　獨立隔音房內虐囚

立陶宛出售美CIA「黑獄」　獨立隔音房內虐囚

立陶宛政府將出售首都郊區一處兩層樓建築，這裡曾是美國中央情報局（CIA）的秘密「黑獄」，站點代號為「紫羅蘭」（Site Violet），囚犯被關在無窗且隔音良好的房間，遭到感官與睡眠剝奪、巨大噪音與刺眼光線等折磨。歐洲人權法院認證一名嫌疑犯在此受到違反人權的對待，而且事後證實他並非恐怖分子。

美俄全球爭霸　兩國大秀肌肉軍演

美俄全球爭霸　兩國大秀肌肉軍演

3月出包5次！美航母連爆戰機墜海、機腹著陸

3月出包5次！美航母連爆戰機墜海、機腹著陸

F-35今年第2起事故！美戰機「南海撞航母」

F-35今年第2起事故！美戰機「南海撞航母」

拜登罵福斯記者「son of a bitch」

拜登罵福斯記者「son of a bitch」

關鍵字：

美國北美要聞買小孩販賣兒童罪Rebecca Taylor

讀者迴響

熱門新聞

快訊／納豆發聲明！「最新現況曝光」

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

台南Josh被老婆家暴　嗆他死媽寶

獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

快訊／宋智雅突發「黑衣憔悴」道歉片！

納豆遭爆「放腦室外引流管」保命！

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

獨家／納豆被爆腦幹出血「無意識」

快訊／全聯開出1張千萬發票

又1縣市變色！最新本土地圖曝　今年確診達300例

痛毆台南Josh！老婆凌晨胃出血送急診

Josh開箱16坪鳥籠房！眾傻了：難怪老婆會生氣

茄子蛋MV男星爆劈腿「無套逼妻墮胎」！

納豆女友依依心疼發聲！

更多

最夯影音

更多
《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ
《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面