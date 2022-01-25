瘋狂大媽硬要在超市買兒子！狂喊「我出1千萬」逼賣金髮碧眼小男孩

▲泰勒近日因企圖以1400萬元強行買下另一名顧客的孩子，而慘遭警方逮捕。（圖／翻攝自警局官網）

記者葉睿涵／編譯

美國德州49歲婦女泰勒（Rebecca Taylor）近日在沃爾瑪超市（Walmart）購物時，因企圖以50萬美元（約新台幣1400萬元）的價格，強行買下另一名顧客的孩子，而犯下涉嫌販賣兒童罪，慘遭警方逮捕。

據《紐約郵報》報導，德州一名白人母親日前帶著年僅1歲的兒子到沃爾瑪購物時，偶然在自助結帳的機台前遇到了泰勒。當時，泰勒目不轉睛地盯著小男孩猛看，還不斷稱讚小男孩的「金髮碧眼」十分可愛。

讓這名白人母親想不到的是，就在泰勒稱讚完兒子後，竟無禮地問道，「買你的小孩要花多少錢？」這名媽媽原本以為泰勒是在跟她開玩笑，便打算一笑置之，沒想到泰勒居然一直纏著她不放，還強迫媽媽售出兒子。

▲泰勒稱，她找金發碧眼的白人寶寶已經很久了。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

泰勒直言，她已經尋找擁有純正「金髮碧眼」的白人小男孩很久了，甚至還直接開價，問小男孩的媽媽願不願意以25萬美元（約新台幣700萬元）的價格賣出兒子。這名白人媽媽氣急敗壞地拒絕了泰勒後，徑直走到停車場。

不料，泰勒與另一名女同黨竟也跟著她一起走到停車場，並對她大吼，「我車上有50萬美元現金，你賣不賣？」泰勒的行徑完全激怒了這名母親，於是她回嗆「再多錢也不賣」後，就立刻報警，這時泰勒才迅速地逃離現場。

當地警方在查看監視器的影片後，證實了這名白人母親的說法，於是以第三級重罪的罪名將泰勒逮捕。報導稱，泰勒的瘋狂行徑一旦罪成，最高可被判處10年刑期，但她目前已被釋放，保釋金為5萬美元（約新台幣140萬元）。

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