林佳龍推11位「正國會」青年議員參選人　資歷、長相看這裡！

▲林佳龍出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對2022年地方選戰，民進黨「正國會」擬在基隆市、新北市、宜蘭縣、台中市與高雄縣等地，推出11位青年議員參選人，組成「台灣正青」；而前台中市長林佳龍親自出席記者會，向國人逐一介紹每一位投入黨內初選的參選人。

首先，在基隆市方面，在第五選區（安樂區），正國會推出27歲的游本明，她過去擔任基隆市長林右昌秘書，在疫情嚴峻時，擔任市府副發言人，後來在林右昌的鼓勵下，參選市議員。

游本明的父親是基隆市仁愛區前議員游祥耀，她在記者會上說，3歲時就出現在父親第一次參選的文宣中，一起上戰車選舉，所以她對政治並不陌生。

▲游本明出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）



在基隆第七選區（七堵區），正國會推出33歲的曾怡芳，她在記者會上說，大家都叫她「莎莎」，因為從小就很有正義感，常常喜歡大抱不平，比男生更像男生，無敵鐵金鋼有一個女生叫莎莎，全班同學就叫她「莎莎」。

曾怡芳表示，過去她擔任林右昌市長秘書，跟著林右昌7年多來，學到許多功夫，特別是林右昌將國民黨執政的基隆，從倒數第一的基隆，改變為全國前段班的城市。

▲曾怡芳出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）



在新北市方面，第四選區（板橋區），正國會推出32歲的台日混血正妹山田摩衣。她過去擔任立法院長游錫堃的助理，她期許自己傳承院長溫暖待人的溫暖，實踐水牛伯用心打拼的精神。

山田摩衣說，自己從事政治工作已經10年，大學還沒有畢業就在立委辦公室當實習生，選戰部分曾在立委余天補選時，擔任社團部主任，以及新北市黨部宣傳組長。

▲山田摩衣出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）



另外，新北第七選區（土城、樹林、鶯歌、三峽），正國會推出35歲的卓冠廷。他過去擔任林佳龍台中市府任內的台中市新聞局長，是「土樹三鶯」在地出身的子弟，在外打拼10年後，帶著豐富歷練，返回故鄉。

新北第八選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來），正國會推出37歲的張銘祐，他從學生時代就參與社會運動，轉而進入政治、媒體工作，擔任過節目製作人、電視台主管與政治評論員。

張銘祐在2019年時，在民進黨徵召下出戰立委，獲得民進黨在當地史上最高得票7萬3577票，即便落選他還是留在當地深耕。他承諾，會竭盡所能讓人民感動，努力打贏選戰，開拓民進黨票源。

在宜蘭縣第一選區方面，正國會推出27歲的黃惠慈。她說，四年前自己連里長是誰都不知道，誤打誤撞應徵擔任立委陳歐珀的國會助理，跟在立委身邊在地方耕耘、學習公共事務，跟民眾互動的過程中，感受到宜蘭人的溫暖，使她愛上這樣的生活。

▲張銘祐出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）



▲黃惠慈出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

接著，在台中市方面，在第二選區（清水區、沙鹿區、梧棲區），正國會推出30歲的林佳儀。她正在民進黨台中市黨部服務，在學期間在地方議員身邊歷練，發現自己有參與公共事務的熱忱，畢業後到也曾在台中市政府工作。

台中市第四選區（后里區、豐原區），正國會推出32歲的廖芝晏，她說，自己是3個孩子的母親，也是子女、年輕人的角色。她說，自己跟大家一樣，在這些角色中「傾聽」是重要的環節，聽著孩子天真的想像，父母一輩對於子女的擔憂還有與自己內心的對話，她認為，努力實現每個人的期待，是這一代共同面對的問題。

廖芝晏說，現在盧秀燕市府不僅停下建設腳步，賣了社會住宅用地，欺騙大家空氣會變好，她認為有責任挺身而出參選市議員，監督市政。

▲林佳儀出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）



▲廖芝晏出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）



台中第十三選區（大里、霧峰），正國會推出36歲的蔡美華。蔡美華說，在1月9日，在立委林靜儀開票的舞台上，感受自由花朵綻放的喜悅，他們相擁而泣，為民主的勝利感到喜悅。

蔡美華表示，前輩說，民主需要一代一代人的努力深耕，民主絕對不是放煙火，我們好不容易取得立委的勝利，妳們這些年輕人要有責任留下來，繼續為地方奮鬥。

▲蔡美華出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）



最後，在高雄方面，正國會在第六選區（鹽埕、鼓山、旗津）推出37歲的張峻榕。張峻榕說，自己從小在鼓山長大，對故鄉有許多想法與理想，看著同為議員的父親張省吾，為了鄉親打拼，他也跟著父親的腳步開始跑服務，熟悉在地的需求。

在高雄第七選區（三民區），正國會推出40歲的蔡佳庭。蔡佳庭說，自己的先生是韓國人，因為先生很喜歡台灣，所以即使跟外國人結婚，也沒有離開過三民區，他們育有一對6歲和4歲的兒女，跟所有爸媽一樣，對於孩子的成長跟教育環境都非常重視。

蔡佳庭說，她從事環保工作，對於綠能產業和循環經濟有一定研究，除了結合台灣國家隊的力量推動電動車發展，以及協助產業低碳化來提高企業軟實力，推動綠能城市是當務之急，不只能減輕高雄的環境負擔提升產業競爭力，還可以促進當地產業鏈，留下更多的在地人才。

▲張峻榕出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡佳庭出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）