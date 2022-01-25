　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍推11位「正國會」青年議員參選人　資歷、長相看這裡！

▲林佳龍出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲林佳龍出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

針對2022年地方選戰，民進黨「正國會」擬在基隆市、新北市、宜蘭縣、台中市與高雄縣等地，推出11位青年議員參選人，組成「台灣正青」；而前台中市長林佳龍親自出席記者會，向國人逐一介紹每一位投入黨內初選的參選人。

首先，在基隆市方面，在第五選區（安樂區），正國會推出27歲的游本明，她過去擔任基隆市長林右昌秘書，在疫情嚴峻時，擔任市府副發言人，後來在林右昌的鼓勵下，參選市議員。

游本明的父親是基隆市仁愛區前議員游祥耀，她在記者會上說，3歲時就出現在父親第一次參選的文宣中，一起上戰車選舉，所以她對政治並不陌生。

▲游本明出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲游本明出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

在基隆第七選區（七堵區），正國會推出33歲的曾怡芳，她在記者會上說，大家都叫她「莎莎」，因為從小就很有正義感，常常喜歡大抱不平，比男生更像男生，無敵鐵金鋼有一個女生叫莎莎，全班同學就叫她「莎莎」。

曾怡芳表示，過去她擔任林右昌市長秘書，跟著林右昌7年多來，學到許多功夫，特別是林右昌將國民黨執政的基隆，從倒數第一的基隆，改變為全國前段班的城市。

▲曾怡芳出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲曾怡芳出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

在新北市方面，第四選區（板橋區），正國會推出32歲的台日混血正妹山田摩衣。她過去擔任立法院長游錫堃的助理，她期許自己傳承院長溫暖待人的溫暖，實踐水牛伯用心打拼的精神。

山田摩衣說，自己從事政治工作已經10年，大學還沒有畢業就在立委辦公室當實習生，選戰部分曾在立委余天補選時，擔任社團部主任，以及新北市黨部宣傳組長。

▲山田摩衣出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲山田摩衣出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

另外，新北第七選區（土城、樹林、鶯歌、三峽），正國會推出35歲的卓冠廷。他過去擔任林佳龍台中市府任內的台中市新聞局長，是「土樹三鶯」在地出身的子弟，在外打拼10年後，帶著豐富歷練，返回故鄉。

新北第八選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來），正國會推出37歲的張銘祐，他從學生時代就參與社會運動，轉而進入政治、媒體工作，擔任過節目製作人、電視台主管與政治評論員。

張銘祐在2019年時，在民進黨徵召下出戰立委，獲得民進黨在當地史上最高得票7萬3577票，即便落選他還是留在當地深耕。他承諾，會竭盡所能讓人民感動，努力打贏選戰，開拓民進黨票源。

在宜蘭縣第一選區方面，正國會推出27歲的黃惠慈。她說，四年前自己連里長是誰都不知道，誤打誤撞應徵擔任立委陳歐珀的國會助理，跟在立委身邊在地方耕耘、學習公共事務，跟民眾互動的過程中，感受到宜蘭人的溫暖，使她愛上這樣的生活。

▲張銘祐出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲張銘祐出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃惠慈出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃惠慈出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

接著，在台中市方面，在第二選區（清水區、沙鹿區、梧棲區），正國會推出30歲的林佳儀。她正在民進黨台中市黨部服務，在學期間在地方議員身邊歷練，發現自己有參與公共事務的熱忱，畢業後到也曾在台中市政府工作。

台中市第四選區（后里區、豐原區），正國會推出32歲的廖芝晏，她說，自己是3個孩子的母親，也是子女、年輕人的角色。她說，自己跟大家一樣，在這些角色中「傾聽」是重要的環節，聽著孩子天真的想像，父母一輩對於子女的擔憂還有與自己內心的對話，她認為，努力實現每個人的期待，是這一代共同面對的問題。

廖芝晏說，現在盧秀燕市府不僅停下建設腳步，賣了社會住宅用地，欺騙大家空氣會變好，她認為有責任挺身而出參選市議員，監督市政。

▲林佳儀出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲林佳儀出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲廖芝晏出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲廖芝晏出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

台中第十三選區（大里、霧峰），正國會推出36歲的蔡美華。蔡美華說，在1月9日，在立委林靜儀開票的舞台上，感受自由花朵綻放的喜悅，他們相擁而泣，為民主的勝利感到喜悅。

蔡美華表示，前輩說，民主需要一代一代人的努力深耕，民主絕對不是放煙火，我們好不容易取得立委的勝利，妳們這些年輕人要有責任留下來，繼續為地方奮鬥。

▲蔡美華出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡美華出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

最後，在高雄方面，正國會在第六選區（鹽埕、鼓山、旗津）推出37歲的張峻榕。張峻榕說，自己從小在鼓山長大，對故鄉有許多想法與理想，看著同為議員的父親張省吾，為了鄉親打拼，他也跟著父親的腳步開始跑服務，熟悉在地的需求。

在高雄第七選區（三民區），正國會推出40歲的蔡佳庭。蔡佳庭說，自己的先生是韓國人，因為先生很喜歡台灣，所以即使跟外國人結婚，也沒有離開過三民區，他們育有一對6歲和4歲的兒女，跟所有爸媽一樣，對於孩子的成長跟教育環境都非常重視。

蔡佳庭說，她從事環保工作，對於綠能產業和循環經濟有一定研究，除了結合台灣國家隊的力量推動電動車發展，以及協助產業低碳化來提高企業軟實力，推動綠能城市是當務之急，不只能減輕高雄的環境負擔提升產業競爭力，還可以促進當地產業鏈，留下更多的在地人才。

▲張峻榕出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲張峻榕出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡佳庭出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡佳庭出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
貨車載滿冷凍蝦失速翻車　司機慘死！現場畫面曝
高雄本土-3！　染疫爸「看病傳3人」大逆轉
北市「春節疫苗」逾2萬名額全搶光！　明天還有機會
快訊／7-11開出2張千萬發票！　中獎名單一次看
「妹妹掉下去了」新莊2歲女童墜樓亡　母殯儀館崩潰哭
涉掏空聯昌1.5億！　東元前董事黃育仁遭搜索約談
快訊／全聯開出千萬發票！　200萬得主也有
快訊／桃園本土+7！媽媽陪病兒子確診　居服員傳播鏈再添2人
快訊／高雄傳幼童快篩陽！幼兒園緊急停課　衛生局回應
快訊／北市公布新確診足跡！　新光三越、微風信義　
快訊／只花4元成千萬富翁！　全家發票中獎名單一次看
長榮鳳凰確診女員工疑為感染源！　台北同學確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

逾2萬名額全滿！北市「春節疫苗」預約完畢　錯過可等明天搶3廠牌

國民黨反感度創16年新高　洪秀柱：朱立倫剛上台別苛責

林佳龍推11位「正國會」青年議員參選人　資歷、長相看這裡！

蔡英文打「經國牌」　黃暐瀚批藍營：被掏空還不自覺」

蔡英文搶經國牌　洪秀柱批可笑：妳也想和平統一？

北市函請政院宣告「重陽金條例」無效　議員怒罵：混蛋柯文哲

侯家軍就位！2女1男轉戰議員選舉　蔣志薇接任文基會副董

快訊／17日逛遍信義區新光三越、微風信義　北市曝長榮鳳凰確診者足跡

參選台北市長？任閣揆？　林佳龍：社會認為非參與不可就會推動

台北市長選舉三腳督？　陳致中：對民進黨較有利

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

《我吃了那男孩一整年的早餐》正式預告

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

《夜路》凱特布蘭琪化身蛇蠍美人　與「渣男」布萊德利庫柏聯手詐騙

路上遇舞龍團僅剩單線道　他超車擦撞廟方人員急關心

《華燈》中村桑曾是S.H.E男主角！　Ella宣示主權：我比蘇媽媽更久

逾2萬名額全滿！北市「春節疫苗」預約完畢　錯過可等明天搶3廠牌

國民黨反感度創16年新高　洪秀柱：朱立倫剛上台別苛責

林佳龍推11位「正國會」青年議員參選人　資歷、長相看這裡！

蔡英文打「經國牌」　黃暐瀚批藍營：被掏空還不自覺」

蔡英文搶經國牌　洪秀柱批可笑：妳也想和平統一？

北市函請政院宣告「重陽金條例」無效　議員怒罵：混蛋柯文哲

侯家軍就位！2女1男轉戰議員選舉　蔣志薇接任文基會副董

快訊／17日逛遍信義區新光三越、微風信義　北市曝長榮鳳凰確診者足跡

參選台北市長？任閣揆？　林佳龍：社會認為非參與不可就會推動

台北市長選舉三腳督？　陳致中：對民進黨較有利

最霸氣手搖飲宣布「全年凍漲」　老闆曝純茶暴利：超過35元不合理

破400匹、194萬起！福特Bronco Raptor發表　硬派越野性能滿載

俄烏衝突！避險資金支撐黃金　專家估短期金價看漲

臺西警連日強力取締酒駕　縣長張麗善慰問

可以有白包紅包不OK　斗六公所邀業者殯儀館內宣導貪污案例

體重破百「炸物哥」胃痛！檢查驚見5千顆膽結石　醫護驚呆了

霧谷晶策／美、俄全球爭霸　兩國大秀肌肉軍演

小小彬暴風成長「圓臉消風」！17歲創業當戲劇講師

中信金控MA及IBA計畫　預計延攬80位以上菁英

嘉義版「神隱少女湯屋」美翻了！制高點望日落、泡足湯渡愜意假期

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

政治熱門新聞

新北男「看房染疫」足跡曝光　 全家、全聯、家樂福、西門、101

快訊／17日逛遍信義區新光三越、微風信義　北市公布2確診者足跡

快訊／納豆病況究竟如何？　侯友宜今受訪被追問

納豆傳腦出血送醫開刀　舅舅侯友宜發文集氣：希望他度過這次難關

14天教召課程曝光　每天上課10小時：射擊、戰鬥教練、宿營

快訊／蘆洲爆確診「曾到台北用餐」　衛生局緊急疫調

別挑了！北市府圖解第3劑效能數據　BNT、莫德納一樣威

雙北春節打疫苗政策一次看　台北明起預約、新北採隨到隨打

快訊／北市房仲傳染給新北客戶　「Ct值19.4」感染源不明

楊泰順「年輕人多靠爸族」　顏若芳：該問國民黨連勝文、顏寬恒

抓到！立陶宛蘭姆酒之亂源頭曝：中國產學網路作戰

快訊／北市曝「蘆洲男」足跡！

30分鐘已預約一半！北市今開放春節疫苗

蔣萬安參選北市政見曝　最大勁敵陳時中

更多熱門

相關新聞

加強重要節日安全維護工作起跑

加強重要節日安全維護工作起跑

2022年加強重要節日安全維護工作在24日晚上展開，屏東縣縣長潘孟安對於民防、義警、義交及志工等4大民力平日為民服務的辛勞，於加強重要節日安全維護工作首日蒞臨里港、內埔兩警分局進行慰問並頒贈工作獎勵金，藉此感謝警察同仁、民防、義警、義交及志工人員，在新冠疫情期間能堅守崗位，犧牲休息時間共同維護治安的辛勞。

參選台北市長？任閣揆？　林佳龍：社會認為非參與不可就會推動

參選台北市長？任閣揆？　林佳龍：社會認為非參與不可就會推動

蔡英文出席小蔣活動黨內反彈　林佳龍：共同面對過去一起走向未來

蔡英文出席小蔣活動黨內反彈　林佳龍：共同面對過去一起走向未來

鍾佳濱莊瑞雄合體考察　君子之爭共同努力

鍾佳濱莊瑞雄合體考察　君子之爭共同努力

朴信惠披上晚禮服之王白紗嫁了

朴信惠披上晚禮服之王白紗嫁了

關鍵字：

林佳龍正國會2022

讀者迴響

熱門新聞

快訊／納豆發聲明！「最新現況曝光」

台南Josh被老婆家暴　嗆他死媽寶

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

快訊／宋智雅突發「黑衣憔悴」道歉片！

納豆遭爆「放腦室外引流管」保命！

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

痛毆台南Josh！老婆凌晨胃出血送急診

又1縣市變色！最新本土地圖曝　今年確診達300例

茄子蛋MV男星爆劈腿「無套逼妻墮胎」！

獨家／納豆被爆腦幹出血「無意識」

納豆女友依依心疼發聲！

Josh開箱16坪鳥籠房！眾傻了：難怪老婆會生氣

納豆傳腦出血開刀...醫院多人守候　經紀人無奈發聲

更多

最夯影音

更多
《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ
《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面