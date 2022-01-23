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鍾佳濱、莊瑞雄罕見合體考察　「君子之爭共同為屏東努力」

▲▼民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄罕見合體屏東考察。（圖／鍾佳濱辦公室提供）

▲民進黨立委鍾佳濱（中）、莊瑞雄（右）罕見合體屏東考察。（圖／鍾佳濱辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

立法院財政委員會召委、民進黨立委鍾佳濱22日安排至屏東科技園區，已宣布參選屏東縣長的民進黨立委莊瑞雄也罕見陪同。鍾佳濱表示，初選君子之爭，共同為屏東努力；莊瑞雄則說，在立法院大家一起台灣奮鬥，在屏東大家一起為鄉親打拚，自己與鍾佳濱會共同努力。

鍾佳濱22日以「把握契機，打造屏東新願景！」為題在臉書發文表示，今天前往屏東科技產業園區，是繼上個月去大潮州人工湖關心水資源開發後，他再度邀請部會官員、屏東籍立委前往屏東考察，也感謝莊瑞雄一同前來。

莊瑞雄在貼文下方留言，「在立院我們一起台灣奮鬥，在屏東我們一起為鄉親打拚」，自己與鍾佳濱會共同努力；鍾佳濱回應，非常感謝莊瑞雄，在百忙之中排除萬難，前來共襄盛舉，「可見只要有為屏東縣政盡一份心力的平台，我們都樂於參與」。

▲▼民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄罕見合體屏東考察。（圖／鍾佳濱辦公室提供）

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／鍾佳濱辦公室提供）

莊瑞雄也在臉書以「讓屏東超越屏東」為題在臉書發文表示，今天下午他與立法院財政委員會，包括金管會、財政部、經濟部、教育部、內政部等中央部會，以及屏東大學、屏科大、屏東高中、園區廠商代表，一同考察屏東科技產業園區。

對此，鍾佳濱在貼文下方留言，「初選君子之爭，共同為屏東努力！」；莊瑞雄則回應，「團結奮鬥為屏東，一起拚！」

鍾佳濱表示，他一向非常關心屏東的產業發展，從園區設立、產業規劃，再到產業前後端需求，在政策立法的協助上從未缺席，未來也會繼續努力，為屏東「把握『高而富』、打造『美好挺』」。

莊瑞雄則說，他期盼未來能解決屏東面臨人口衰退、自有財源不足的隱憂，並為地方開創新願景，讓屏東能超越屏東。

屏東縣長潘孟安任期將屆，民進黨內傳出有意參選屏東縣長大位的人選，分別有立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米，為了明志而退出民進黨的立委蘇震清也傳出「絕不缺席」。

▼立法院財政委員會南下考察屏東科技產業園區。（圖／鍾佳濱辦公室提供）

▲▼民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄罕見合體屏東考察。（圖／鍾佳濱辦公室提供）

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