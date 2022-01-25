快訊／本土+13「高雄港相關再擴大」、另增25例境外

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

桃園、高雄疫情齊燒！中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增13例本土病例，當中有多起與高雄港相關，另桃園機場相關也有增加，礁溪旅館、圓山房仲相關個案各增加1起，桃園還有數起不明感染源；今另增加例25境外移入，確診個案無人死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為4例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。新增境外移入個案為8例男性、17例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自加拿大(5例)、美國、泰國及印度(各3例)、日本(2例)、奈及利亞、瑞典及中國(各1例)移入；另6例調查中。入境日介於今(2022)年1月11日至1月24日。

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指揮中心下午公布國內新增39例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及25例境外移入；另確診個案中無新增死亡。今日新增的13例本土個案，若以個案的居住地縣市分布，分別為新北市新增1例、高雄新增3例、桃園新增7例、台南新增2例。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲▼ 1/25新增本土、境外個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

