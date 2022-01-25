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取締宣導雙管齊下　屏警呼籲餐飲業者勸導酒客利用代駕

▲酒駕找代駕保平安 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲酒駕找代駕保平安 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

酒駕肇事案件層出不窮，為遏止酒駕歪風，屏東縣政府警察局採取宣導與取締雙管齊下，除加強規劃取締酒駕勤務外，亦請餐廳業者配合在營業場所張貼「酒後不開車」、「代客叫計程車」等標示，提醒民眾養成酒後改搭計程車或找代駕的習慣，呼籲民眾多多利用代駕服務，杜絕酒駕害人害己行為。

警方說，1件酒駕往往造成2個以上的家庭破碎，民眾切勿貪圖一時方便而心存僥倖，造成無法挽回的遺憾。如尾牙餐敘有飲酒需求，想要盡興喝酒又安全到家，民眾可以請親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式安全回家。如考量喝酒隔日仍有用車需求，可利用「台灣代駕」預約酒後代駕，連人帶車安全送往指定地點。

屏東縣目前尚未有代駕業者設立據點，但「台灣代駕」公司提供自高雄區派員至屏東區域執行代駕服務。民眾可利用下列方式預約服務：
一、 下載台灣代駕APP線上預約
二、 台灣代駕網頁預約https://twdd.tw/index/service
三、 市話預約0800-005209、高雄屏東區07-2225203
四、 使用台灣代駕LINE預約

警方提醒駕駛朋友尊重自已及其他用路人的生命安全，切勿酒後駕車，18歲以上之共乘乘客亦有責任阻止酒駕，否則將連坐處罰。

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