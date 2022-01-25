齒模師攜4歲兒輕生卻獨活！伴屍2天打119救自己　檢殺人罪求重刑

▲▼葉父攜子輕生卻獨活，事後又未及時送醫搶救，檢求處極刑。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市42歲葉姓男子和妻子分居後，帶著4歲多的兒子在外租屋，受到疫情影響齒模工作收入不穩定，因此興起攜子利用燒炭方式輕生念頭，不料，隔天早上，他清醒後兒子卻已死亡，他伴屍2天後又買農藥喝，結果因為身體很難受而打119送醫，這起人倫悲劇發生在去年9月，台中檢方依家庭暴力之殺人罪起訴，並請求法官從重量刑。

葉男從事齒模工作，2019年與妻子分居後，帶著4歲多的兒子租屋居住，去年因受疫情影響收入大喊，身上也沒有積蓄，已積欠4個月房租，於是興起厭世念頭。

葉男在去年9月某晚，將主臥室冷氣口及天花板氣孔密封，2天後到賣場買2斤的環保椰炭，先讓兒子喝下摻有安眠藥粉末的牛奶，等到兒子昏睡後，就在房間內點燃木炭，將房門關上並封死通風處，製造過量的一氧化碳。

葉男隔天上午清醒後，發現兒子口鼻有嘔吐物，身體冰冷且僵硬，認為應該已死亡，於是開啟冷氣，自己並在屋內伴屍2天，接著，葉男又去附近農會買「固殺草除草劑」，返回住處後喝下40CC，當晚覺得非常痛苦，打119求救，所幸體內一氧化碳濃度不高，而他殺害兒子一事也隨之曝光。

檢察官認為，葉男明知母親和妻子都有養育兒子的意願與能力，仍執意獨自扶養，卻未擔負起養護、照顧之責，不顧4歲5月的兒子也有獨立生存權，逕自剝奪寶貴生命，且發現無生命徵象時，未試圖救助，全然漠視生命法益及生存、生長權利，請求法院從重量刑。

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