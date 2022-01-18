打工男「爽中3145萬」一夜翻身…6年後花光獎金　超慘現況曝光

▲男6年後慘被關。（圖／翻攝自新華網）

記者鄭思楠／綜合報導

相信不少人都曾有「一夜爆富」的夢想，於是會購買彩券試試手氣，但許多頭獎得主的生活，往往不如想像中美好。大陸一打工男子2015年爽中724萬元人民幣（約新台幣3145萬元）巨額大獎，本以為生活就此一夜翻身，可短短6年時間，劇情卻急轉直下。

據《新華網》報導，1月11日，湖南益陽安化縣公安局通報稱，近日，轄區南金派出所逮捕一名跑分洗錢犯罪嫌疑人夏姓男子。據辦案警員介紹，夏男用自己名下的7張銀行卡參與跑分洗錢，10天獲利6000多元（人民幣，下同）。

「跑分洗錢」是指參與跑分不法活動的個人，也就是俗稱的「跑分者」，先向跑分平台交納一定保證金，並提供本人銀行卡、對公銀行帳戶、第三方收款碼等支付工具，讓不法分子利用這些帳戶轉移非法資金，協助不法分子進行洗錢。

然而，隨著調查的深入，夏男的過往讓警員大吃一驚。警員透露，嫌疑人夏男在2015年中得福利彩票雙色球724萬元巨額大獎。中獎後，夏男將錢用於賭博、高額消費，以及各種失敗的生意投資，最終全部花光。

夏男不甘心平淡的日子，一邊堅持買彩票，一邊想著如何快速賺錢。2021年4月，夏男經朋友介紹知道了跑分洗錢活動，為了快速賺錢，夏男提供了本人名下7張銀行卡參與跑分洗錢活動，幫助犯罪分子轉移資金，10天獲利6000多元。

2022年1月5日，南金派出所警員接到線索，夏男涉嫌幫助信息網路犯罪活動。經警員電話聯繫，夏男當天主動到南金派出所投案自首。目前，夏男因涉嫌幫助信息網路犯罪活動罪，被公安機關依法刑事拘留。