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邢泰釗催生《更生保護工作指引》樹立更生保護新價值

▲▼台灣更保董事長邢泰釗催生《更生保護工作指引》。（圖／台灣更生保護會提供）

▲台灣更保董事長邢泰釗催生《更生保護工作指引》。（圖／台灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

為了讓服務更加專業化，幫助更生人生活安定，即早復歸社會，「臺灣更生保護會」將出版《更生保護工作指引》，讓這間76年的老店重新開張，臺灣高等檢察署檢察長、臺灣更生保護會董事長邢泰釗，促成《更生保護工作指引》，成為更保提供服務的準則，樹立更生保護的精神及價值觀。

這本《更生保護工作指引》，不但提升更生保護業務的深度及廣度，也成為更保同仁在執行業務時的教戰守則。該書內容兼具理論與實務層面，尤其是透過各種案例說明，將需求評估具體化後，再提出輔導措施。邢泰釗表示，未來這本《工作指引》將發行電子版，公布於網路供大眾瀏覽，讓社會大眾更瞭解更生人的特質及困境，多給他們機會，讓他們能貢獻一己之力，對更生人和社會而言，能創造雙贏的局面，希望更多人一起來投入更生保護工作，共同來幫助他們。

從書中也有許多案例，其中更生人凱倫感謝在復歸社會時，得到社會的協助與力量，讓自己開啟不一樣的人生，並分享自己的人生經歷，人生的路無限的寬廣，重要是走對的路，凱倫希望透過自己的微薄力量，為社會盡一份心力。另一個案例是一位女性更生人，原本生活清苦，加上喪母，生活更是雪上加霜，從這個案例中，更保人員在資源不足下，積極為更生人尋找資源，解決更生人的困境，這位女性更生人未來的人生也因此有所改變，《工作指引》中，很多案例都足以發人深省。

更生保護工作是刑事政策上重要的一環，邢泰釗表示，這本《工作指引》是更生保護會邁向專業化的指標，內容分為八大單元，除介紹團隊組織與理念、更生保護內涵、服務態度及原則外，也將《更生保護倫理守則》明確規範，讓工作夥伴有所依循。對各項業務如安置、技訓、就業、就學、就醫、急難救助等及核心方案，如圓夢創業貸款、認輔方案、家庭支持服務方案及毒品更生人社區處遇模式之內涵及流程等，也有深入說明，除提升同仁的專業能力外，也希望社會大眾共襄盛舉，一起來關懷幫助更生人，相信未來的願景一定更美好。

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