年關將至　東森慈善基金會與台北更保傳愛滿關懷

▲東森慈善基金會與台北更保傳愛滿關懷。（圖／更保台北分會提供）

記者吳銘峯／台北報導

年關將至，但在疫情陰影之下，許多更生人的經濟受到衝擊。因此「東森慈善基金會」與更生保護會台北分會攜手合作，採購圓夢更生事業商品，分送、提供給有需要的更生人，讓清寒有需協助的更生家庭，在冷颼颼的春節假期也能感受社會溫暖。

活動於24日下午14時起，於台北地方檢察署第三辦公室，由臺北地檢署檢察長林邦樑、財團法人臺灣更生保護會臺北分會主任委員林炳耀，及台北市私立東森社會福利慈善基金會副執行長關杰玲，一同啟動春節物資關懷不打烊活動。後續再配合防疫分流安排清寒更生人於不同時段到場領取關懷物資至1月28日止，身障、年老獨居者，更請義務勞務人宅配到府，讓清寒家庭都能順利領取物資，義務勞務人也能將勞務運用在有意義的愛心活動上，創造雙方雙贏局面。

本次由「東森慈善基金會」提供的更生圓夢商品，包含農產類的福山農園蔬果箱，及艾格諾先生蛋捲禮盒、正元牛肉麵、古早味滷肉、打拋豬冷凍包、湯本堂手工綜合丸子、復•咖啡雞肉水餃、醉雞、咖啡，還有臺東鳳梨釋迦等明星商品。另外也有千佛山白雲禪寺捐贈白米、花仙子股份有限公司捐贈防疫民生用品、豐盛股任有限公司捐贈日本牙膏等關懷物資，一起響應本次活動。

其中一位更生人因身體虛弱，最近還要住院做肺部切片檢查暫無法工作，兩位兄長又於最近一年內接連因故過世，三兄弟僅餘一人，父母雙親又年事已高，家中經濟困頓，故特別由北檢檢察長林邦樑致贈慰問金，表達關懷慰問之意。