他常被西門町街頭藝人嗆聲！賴打點火表演椅洩憤　燒到只剩骨架

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局接獲線報，在24日晚上9時許，西門町漢中街一處騎樓起火，警消到場立刻將火勢撲滅，事後發現竟然是1名男子不滿常常被1名街頭藝人嗆聲，所以積怨已久，趁街頭藝人不在，趁機拿打火機燒毀街頭藝人表演的椅子，事後也被警方逮捕到案。

警方調查，24日晚上9時許，在萬華西門商圈附近的騎樓，突然起火燃燒，監視器拍下當時人潮眾多，許多人也前往協助滅火，事後警消抵達後確認火勢撲滅，也發現縱火的竟然是1名44歲的李姓男子，立刻將男子逮捕到案。

▲西門町商圈騎樓在24日發生火警，引起路人圍觀，有民眾見義勇為上前滅火。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，李姓男子居無定所，平時在西門町一帶閒晃，卻突然用打火機在騎樓燒了1個皮製的折疊椅，最後整張表演用的椅子燒毀僅剩骨架，而火勢也波及一旁的木材包柱，所幸當時人潮眾多，有民眾見狀立刻將火勢撲滅。

所幸當時火勢並未完全延燒，而警方事後立刻調閱監視器，發現李姓男子涉嫌，隨即前往將人逮捕，並且起獲作案用的打火機，李嫌也坦承犯行，事後依照公共危險罪嫌將李移送法辦。

▲李姓嫌犯供稱因不滿常常被街頭藝人嗆聲，所以才會趁其不在燒椅子報復。（圖／記者邱中岳翻攝）

李姓男子向警方供稱，因為在西門町閒晃，常常被1名吹口琴的街頭藝人嗆聲，所以積怨已久心生不滿，在24日當天趁該名街頭藝人不在，所以才會燒對方椅子報復。

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