保衛車諾比禁區！烏克蘭派兵鎮守「核災鬼城」　嚴防俄軍原因曝

▲車諾比發生核災後，連同周遭地區被荒廢至今。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

烏克蘭邊境緊張，軍方已經啟動防禦戰略，派兵鎮守車諾比隔離區（Chernobyl Exclusion Zone）。雖然這裡在1986年發生核災，至今仍是地球上輻射汙染最嚴重的地方之一，卻坐落在俄羅斯通往烏國首都基輔（Kyiv）的最短路線上，且能夠有效蒐集邊境情報，因此被視為必須保衛的重要防線。

《紐約時報》報導，去年11月起，烏克蘭派兵深入車諾比隔離區，邊境防衛隊沙赫萊丘克中校（Lt. Col. Yuri Shakhraichuk）說，「這是我們的領土，我們的國家，而我們必須保衛它。」他透露，駐紮此地的兵力不足以擊退俄國入侵，真正主要任務是為了偵測警告信號，「我們蒐集邊境沿線的局勢資訊，再轉交給情報單位。」

▲車諾比核事故現場外的警告標誌。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭士兵巡邏時，除了攜帶武器，也必須在脖上懸掛偵測裝置，持續監測輻射值；根據任務規章，如果不小心闖入高輻射地帶，將被立刻停職，避免進一步汙染。大多時候，只要他們沒有在危險區域逗留太久，所面臨的輻射風險很小。沙赫萊丘克說，2個多月以來，沒有人員接觸到大量輻射。

假設俄羅斯從北面入侵烏克蘭，其實不一定會經過車諾比隔離區，因為附近布滿沼澤及叢林，不利作戰，但基輔仍未排除這個可能性。這片土地至今已經荒廢30多年，可能還需等待數百年，才能再度被人類利用。

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