烏克蘭21歲女大生自願入伍　憂俄軍入侵！上千年輕男女預備役受訓

▲隨著邊境情勢升溫，烏克蘭許多年輕人自願加入陸軍預備隊，學習作戰技巧。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭與俄羅斯近來情勢緊張，俄國10萬大軍集結於烏克蘭邊境，並向美國與北大西洋公約（NATO）提出談判要求。英媒報導，烏克蘭民間緊張氛圍加劇，上千名平民自願入伍接受軍事訓練，其中不乏年輕男女，從獸醫系女大生到建築師都有，若烏俄發生衝突，這些預備役人員將可直接投入前線。

▲烏克蘭21歲的女大生也自願加入預備役部隊，參與軍事訓練。圖為烏克蘭女兵。（圖／達志影像／美聯社）

據英國《每日郵報》報導，烏克蘭一名平凡的21歲女大生塔蒂亞娜（Tatiana）目前正在大學攻讀獸醫系，她22日與其他數百名烏克蘭年輕人一起參加了基輔國土防衛部隊（Kyiv Territorial Defence Unit）的軍事訓練，這些平民穿上裝備在森林雪地中學習基本戰鬥技能，為可能發生的烏俄邊境之戰做準備。

報導指出，國土防衛部隊是烏克蘭陸軍預備役部隊，與塔蒂亞娜一起訓練的還有32歲的記者安東（Anton），他在演習中拿著一把塑膠槍模擬襲擊發生的狀況，戰時他們將直接受到烏克蘭軍隊的指揮。據法新社先前報導，19歲大學生賴林（Daniil Larin）去年12月和大約50名烏克蘭平民一起到蘇聯時期的廢工廠受訓，他透露預備役人員正在學習如何使用武器、戰鬥與保衛城市。

▲烏克蘭國土防衛部隊集結了男女老少，各種職業的人民。（圖／達志影像／美聯社）

報導提到，烏克蘭軍隊約有21.5萬兵力，自2014年以來持續與親俄分離主義分子作戰，長期下來已造成1.3萬人死亡。俄羅斯去年底在烏國東部邊境附近集結了10萬大軍，部署坦克與導彈系統，引發國際間的擔憂。烏克蘭51歲女醫師尤茲基夫（Marta Yuzkiv）向法新社表示，俄軍優勢遠遠高於烏軍，發動全面入侵的風險「高到」讓平民群起加入預備隊，「只有每個人都準備好保衛國土，我們才有機會。」

報導補充，在美國下令撤離部分美國駐烏大使館的非必要人員與家屬後，英國外交部也在24日發布聲明，考慮到來自俄羅斯的威脅日益增長，英國決定正式撤離駐烏克蘭大使館的部分工作人員和家屬，但英國大使館仍將保持開放。首相強生表示，「顯見的情報指，烏國邊境有60個俄軍戰鬥叢集，所有人都能預見俄方摧毀基輔的閃電戰計畫。」

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