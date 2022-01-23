未來一周像春天！2波「水氣＋冷空氣」接力襲台　除夕至初二天氣曝

▲氣象局表示，本周會有2波水氣和2波東北季風報到。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（23日）清晨鋒面通過，各地有短暫陣雨。氣象局表示，本周天氣系統有2波水氣，分別為周一（24日）華南雲雨區東移及周五（28日）鋒面接近及南方雲系北移；無明顯強冷空氣，但有2波東北季風報到，第一波東北季風為周一至周三（24日至26日），而周六（29日）起另一波東北季風再增強，「天氣變化較快速，像極了春天的天氣。」

氣象局指出，明天東北季風增強及華南雲雨區東移影響，各地降雨機率增加，北部及東半部地區有短暫雨，中部地區及南部山區也有局部短暫雨，其他地區雲量也增多；氣溫方面，北部及東北部地區整天有涼意，其他地區早晚亦涼冷，各地清晨低溫約16至19度，白天高溫，北台灣19至20度，中部及花蓮22、23度，南台灣24至27度。

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▲一圖看未來一周天氣。（圖／氣象局提供）

氣象局提醒，周二、周三東北季風持續影響，北台灣整天有涼意，其他地區早晚亦涼；水氣稍減，東半部地區仍有局部短暫雨，北部地區及中部山區降雨較為零星，且中部山區降雨逐日趨緩，其他地區大多為多雲到晴的天氣。

到了周四（27日）東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升；東半部及北部地區偶有局部、零星雨，此外南方高空雲系逐漸接近，恆春半島及南部山區也有零星降雨的機率，其他地區為多雲到晴；周五鋒面接近及南方雲系移入，降雨區域增加；東半部及北部地區有短暫雨，南方雲系移入，南部地區及中部山區也有局部短暫雨，其他地區雲量增。

▲周五鋒面接近及南方雲系移入，降雨區域增加。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局透露，周六、下周日鋒面通過，緊接著東北季風再帶來涼冷空氣，迎風面的北部及東半部容易下雨，天氣轉涼，中南部山區也有局部降雨出現的機率，其他地區為多雲。另外，31日至2月2日（除夕至大年初二）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

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