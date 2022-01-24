新鈔票有股味道「特別香」？　打開新聞雲APP「整年用新的」更香

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今天 （24日）各大銀行開始提供更換、提領新鈔，讓民眾過年包紅包時方便「萬象更新」。也有不少人特別愛聞新鈔票的味道，究竟新鈔票上面的味道，是什麼發出的呢？
專家解釋，一般人類能分辨新鈔票上包括「短絨印鈔紙味」、「包含著微量金屬的螢光油墨味」、「麻棉經高溫後的微焦味」三種味道複合而成，會喜歡聞鈔票味道的人，其實是因為心理上喜歡錢，而嗅覺被制約的結果，鈔票的味道跟許多印刷品都類似！但舊鈔票則沾染了許多污物油脂，難怪喜歡聞新鈔票的人佔了大多數。
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【 iPhone 13得獎人】
【1/21得獎名單】
1/21一年份衛生棉 得獎者：
新北中和區 汪于*
新北新店區 高培*
高雄岡山區 陸湘*
彰化彰化市 莊婷*
新北新莊區 許娟*
台中北區 李予*
台南永康區 鍾宜*
高雄三民區 王柔*
1/21量多型兩包 得獎者：
臺南仁德區 林孟*
台中北屯區 陳靜*
新竹竹北市 徐瑞*
新北三峽區 王雅*
台南永康區 鄭淑*
新北新店區 李沅*
高雄梓官區 李閔*
桃園桃園區 林泓*
新北三峽區 蘇候*
臺中西屯區 洪偉*
台中南屯區 羅快*
新北新莊區 賴玉*
高雄鳳山區 古巧*
新北新莊區 林佳*
屏東萬丹鄉 張綺*
新北新店區 許一*
台南永康區 朱怡*
彰化二水鄉 林淑*
新北中和區 楊甜*
臺南北區 吳晶*
臺南東區 陳雅*
臺中龍井區 姚文*
基隆中正區 李依*
台北內湖區 林怡*
台中南屯區 林佳*
臺中清水區 翁雅*
臺北士林區 洪惠*
宜蘭宜蘭市 謝惠*
台中大里區 吳明*
新北中和區 陳茹*
嘉義民雄鄉 黃哲*
新北林口區 盧冠*
花蓮吉安鄉 堀井***
新北三重區 何佳*
台北北投區 洪堯*
桃園蘆竹區 蔡鈺*
高雄鼓山區 陳盈*
高雄三民區 王品*
臺南東區 李朝*
臺中北區 江晨*
新北泰山區 陳長*
台南安定區 郭武*
台中太平區 張琴*
新北永和區 陳恒*
新北新店區 江建*
高雄岡山區 劉柏*
台北萬華區 楊鎮*
彰化芬園鄉 曾俊*
台中南區 顏正*
新竹竹北市 李沛*
花蓮花蓮市 劉昭*
新竹竹北市 陳威*
台中大里區 駱敬*
台北大安區 連衍*
台北內湖區 林詣*
桃園八德區 蔡俊*
新北中和區 鄭博*
新北深坑區 張淑*
新北新莊區 張愷*
台北文山區 黃佳*
台北士林區 欒慎*
新北泰山區 蔡文*
桃園蘆竹區 莊雅*
新竹湖口鄉 黃嵐*
臺中太平區 吳宗*
嘉義西區 李幸*
臺北信義區 鄭寶*
雲林斗六市 吳宗*
台南永康區 黃聰*
新北三重區 歐俊*
新竹橫山鄉 彭炫*
臺中大甲區 張嫆*
新北板橋區 林恆*
桃園桃園區 簡志*
高雄前鎮區 林虹*
新北中和區 黃華*
新北蘆洲區 吳俊*
新北汐止區 任紹*
彰化埔鹽鄉 施堯*
嘉義大林鎮 簡嘉*
【1/20得獎名單】
1/20一年份衛生棉 得獎者：
新北新店區 鄭亘*
台北南港區 劉沁*
新竹芎林鄉 翁瑞*
台南官田區 陳詩*
基隆信義區 許妙*
新北新店區 李桂*
新北林口區 盧雅*
高雄鳳山區 許庭*
1/20量多型兩包 得獎者：
新北板橋區 陳怡*
新北汐止區 李郁*
新北三重區 陳慧*
翁馥*
新北淡水區 高淑*
高雄苓雅區 郭啟*
屏東九如鄉 張藍*
彰化鹿港鎮 陳亮*
新竹竹東鎮 溫婷*
台北士林區 呂家*
新竹芎林鄉 翁瑞*
台南北區 林靜*
新北中和區 張紜*
新北中和區 王麗*
新北蘆洲區 王家*
新北三重區 余勻*
台北松山區 游芳*
台中石岡區 張玲*
高雄左營區 黃馨*
台中北屯區 陳彩*
臺中大里區 黃詩*
新北新莊區 吳宛*
台南北區 施敏*
台北中正區 徐瑞*
新竹香山區 林宜*
高雄小港區 黃淑*
彰化伸港鄉 呂佳*
屏東麟洛鄉 王詩*
嘉義西區 李幸*
桃園龍潭區 秦鉦*
基隆信義區 李維*
新北新莊區 黃伊*
台中北屯區 廖宥*
桃園楊梅區 葉嘉*
新北三重區 高君*
台中太平區 張惠*
高雄大寮區 蔡敏*
桃園桃園區 侯雅*
台南安南區 陳美*
台中南屯區 高瑋*
新北三重區 李宜*
高雄前鎮區 董瑛*
新北新店區 鄭慧*
高雄仁武區 洪慧*
新北新店區 張淑*
臺中大甲區 李孟*
桃園桃園區 張振*
屏東屏東市 柯勇*
彰化竹塘鄉 陳正*
彰化鹿港鎮 張育*
彰化鹿港鎮 張桓*
南投南投市 徐國*
花蓮花蓮市 王玉*
臺中西屯區 林冠*
臺北松山區 黃彥*
新北淡水區 吳杰*
苗栗竹南鎮 蔡明*
高雄楠梓區 孫哲*
桃園新屋區 廖奕*
新北中和區 謝千*
台中太平區 謝志*
台南北區 郭振*
台南安定區 林敬*
新竹東區 王中*
嘉義朴子市 李典*
新北新莊區 張世*
臺南善化區 謝碩*
新竹新豐鄉 蔣孝*
桃園中壢區 李宗*
桃園八德區 侯明*
桃園楊梅區 林信*
雲林北港鎮 吳昆*
基隆安樂區 黃麒*
雲林莿桐鄉 丁*
彰化彰化市 朱貞*
王泰*
新北板橋區 林恆*
台東臺東市 薛宗*
台南麻豆區 李志*
台中北屯區 黃冠*
【1/19得獎名單】
1/19一年份衛生棉 得獎者：
臺中南區 林彥*
基隆安樂區 林嘉*
高雄大寮區 陳怡*
臺北北投區 林宥*
臺北大安區 林宜*
苗栗苗栗市 高雅*
新北板橋區 林虹*
台中西區 呂芳*
1/19量多型兩包 得獎者：
高雄鳳山區 余秋*
新北中和區 蔡淑*
桃園楊梅區 張瑜*
台北中山區 林筱*
台中大雅區 陳佳*
桃園大溪區 蕭育*
台南永康區 朱培*
新北中和區 許莉*
新竹竹北市 王嘉*
高雄鳳山區 陳怡*
高雄鳳山區 Hai Chu*
新北新莊區 郭家*
桃園龜山區 林汶*
桃園中壢區 謝綵*
彰化員林市 周信*
基隆仁愛區 詹素*
高雄三民區 劉芷*
桃園桃園區 陳孝*
桃園大溪區 林於*
桃園楊梅區 林怡*
臺中西區 侯曉*
高雄路竹區 吳家*
新北樹林區 林佑*
臺中北區 林淑*
台北大安區 顏心*
嘉義布袋鎮 蔡湘*
台北松山區 劉文*
臺中北區 李佩*
新北板橋區 李采*
嘉義東區 黃智*
基隆中正區 李依*
新竹新豐鄉 陳佳*
新竹北區 林雅*
臺中西屯區 張為*
台北中正區 廖敏*
南投埔里鎮 潘芳*
新北中和區 林香*
台中潭子區 賴佩*
臺中沙鹿區 洪雨*
新竹竹東鎮 陳詩*
苗栗頭份市 童淑*
新北三重區 匡沛*
陳思*
台南北區 邱芷*
臺南安南區 黃*
新北新莊區 羅沁*
台中西屯區 孫嘉*
嘉義東區 林玲*
南投埔里鎮 潘盈*
台中大里區 劉郁*
台中大里區 賴玟*
高雄旗山區 陳惠*
彰化北斗鎮 盧紫*
臺南仁德區 林慧*
彰化彰化市 林巧*
基隆信義區 林宇*
桃園龍潭區 張宜*
彰化員林市 王麗*
花蓮花蓮市 吳奕*
嘉義西區 黃汝*
桃園桃園區 楊錦*
臺東臺東市 賴勝*
臺中沙鹿區 王俊*
新北泰山區 謝耀*
台中大里區 駱敬*
台南永康區 李家*
新北樹林區 李國*
臺中太平區 林俊*
新北三峽區 陳妹*
新竹香山區 彭新*
新北泰山區 李宜*
台中大安區 劉曜*
台南安平區 葉哲*
高雄三民區 孫少*
臺北士林區 蔣天*
新竹新豐鄉 潘豔*
新北中和區 陳映*
新北蘆洲區 朱馬*
台中大里區 駱敬*
台中北屯區 張晉*
【1/18得獎名單】
1/18一年份衛生棉 得獎者：
新北樹林區 謝幸*
高雄苓雅區 尤鈿*
高雄鳳山區 張惠*
台中北區 李喬*
雲林土庫鎮 吳淑*
苗栗竹南鎮 潘虹*
新北新莊區 王佑*
台南仁德區 李思*
1/18量多型兩包 得獎者：
臺北中正區 黃靜*
新竹竹北市 周怡*
新北蘆洲區 李慕*
苗栗頭份市 Kri
臺北信義區 鄭秀*
新北新店區 李雨*
臺南永康區 陳雅*
新北新莊區 賴莉*
臺南六甲區 黃秋*
高雄楠梓區 吳曉*
桃園中壢區 許薰*
苗栗頭份市 曾采*
彰化鹿港鎮 謝渝*
新北板橋區 高惠*
苗栗西湖鄉 蘇椿*
桃園新屋區 許瀛*
台中梧棲區 林淑*
新北新莊區 林欣*
高雄楠梓區 沈靜*
新北板橋區 江易*
台中西屯區 陳安*
屏東林邊鄉 陳沛*
台中豐原區 林吳**
高念*
新北新莊區 陳羽*
嘉義西區 KO賴�*
新北新莊區 蕭心*
高雄前鎮區 許玉*
桃園大園區 許玉*
新北板橋區 黃筠*
台中北屯區 王文*
台北內湖區 邱雅*
台北松山區 楊惠*
臺北松山區 張*
台中北屯區 楊綝*
劉怡*
臺北松山區 陳嘉*
宜蘭羅東鎮 林孟*
新北三重區 李佩*
新竹東區 黃祥*
台南善化區 林家*
臺北松山區 蔡岳*
桃園桃園區 許有*
台中北屯區 莊先*
新北土城區 葉秉*
台北大安區 孫浩*
新北鶯歌區 廖延*
台中南屯區 許世*
台中北屯區 柯伯*
臺東臺東市 薛永*
台北松山區 Han Lin
臺北內湖區 古文*
桃園蘆竹區 彭睿*
台北內湖區 石基*
桃園蘆竹區 吳聖*
新北土城區 魏志*
苗栗頭份市 謝毅*
新北土城區 魏志*
新北新店區 林定*
台北南港區 Kev
新竹東區 林濬*
高雄鹽埕區 江寅*
新竹新豐鄉 朱進*
臺南永康區 霏*
高雄林園區 張福*
高雄新興區 賴宥*
台中龍井區 林皇*
新竹新豐鄉 張景*
臺南關廟區 劉恒*
新竹東區 范文*
高雄鳳山區 翁孟*
宜蘭蘇澳鎮 陳岳*
新北三重區 陳慶*
桃園桃園區 林育*
高雄大寮區 葉冠*
宜蘭冬山鄉 方志*
新北五股區 翁豪*
台北松山區 張儀*
南投市 鄒昌*
新北市板橋區 張銘*
【1/17得獎名單】
1/17一年份衛生棉 得獎者：
嘉義太保市 林義*
台中清水區 馬梓*
桃園龜山區 黃雅*
新北中和區 吳佳*
新北三重區 許鈞*
新北中和區 許培*
新北土城區 葉士*
台北內湖區 李欣*
1/17量多型兩包 得獎者：
花蓮吉安鄉 廖子*
高雄鳳山區 陳雨*
台北中山區 張楨*
新北泰山區 陳長*
雲林虎尾鎮 黃詩*
桃園中壢區 李治*
台北文山區 黃佳*
新北林口區 郭炬*
台北萬華區 陳曉*
臺北北投區 楊景*
桃園蘆竹區 張仕*
臺北士林區 洪惠*
新竹新豐鄉 周劭*
台中北屯區 賴娜*
桃園桃園區 李秋*
台南永康區 陳重*
新北中和區 林沅*
彰化和美鎮 陳漢*
新北新莊區 連建*
台南中西區 韋*
臺北內湖區 徐秀*
台中大里區 賴玟*
台北內湖區 陳志*
基隆安樂區 黃婉*
高雄新興區 葉品*
桃園平鎮區 鍾秋*
高雄大寮區 林惠*
台東臺東市 宋繼*
台北內湖區 歐陽**
基隆安樂區 白秀*
台中豐原區 邱敏*
臺北萬華區 張暄*
新北三重區 王晴*
台中太平區 賴玉*
台北松山區 林語*
彰化花壇鄉 黃嘉*
台北文山區 趙嘉*
宜蘭五結鄉 羅堃*
桃園桃園區 蔡淑*
新北板橋區 何憶*
高雄楠梓區 陳瑋*
新北永和區 宋碧*
新北三重區 何佳*
高雄苓雅區 王萩*
宜蘭羅東鎮 周杏*
臺中大里區 楊佳*
臺北中山區 黃鈺*
高雄岡山區 韋思*
新北土城區 李麗*
新竹北區 黃雅*
新北深坑區 潘治*
新北泰山區 林嘉*
高雄小港區 涂*
新北淡水區 曾春*
台北士林區 張淑*
台中大里區 吳政*
基隆信義區 李健*
高雄鳳山區 王國*
嘉義太保市 陳鳳*
新北蘆洲區 楊振*
台北中正區 陳惠*
桃園龜山區 徐瑞*
台中大里區 李中*
臺南永康區 李美*
高雄左營區 劉秉*
桃園桃園區 許淑*
台中西屯區 莊士*
台中沙鹿區 李孟*
台北大同區 李昀*
新北淡水區 彭韻*
台南東區 萬啟*
桃園桃園區 游晨*
新北林口區 莊靜*
新北泰山區 賴香*
桃園中壢區 徐源*
新北中和區 林沅*
臺中后里區 陳宥*
高雄楠梓區 林惠*
台中南區 陳美*
台北大安區 許立*
【1/14得獎名單】
1/14一年份衛生棉 得獎者：
新北汐止區 歐嘉*
台南安平區 姜人*
新北土城區 陳釔*
桃園中壢區 郭雪*
台北中山區 莊雅*
新北新莊區 游雅*
新北汐止區 賴亭*
雲林元長鄉 田曉*
1/14量多型兩包 得獎者：
臺中西屯區 邱春*
臺中南屯區 楊惟*
臺南永康區 薛能*
臺北中正區 陳*
高雄岡山區 邱重*
高雄楠梓區 陳佳*
高雄鼓山區 郭美*
新北新莊區 白曉*
高雄岡山區 邱重*
臺中大里區 Mii Lan Hua
新北板橋區 劉士*
屏東屏東市 李怡*
新竹東區 彭彩*
高雄鳳山區 黃雅*
桃園龍潭區 夏崢*
新北蘆洲區 蔡金*
桃園八德區 陳姿*
許淑*
台北中山區 施均*
新竹東區 李依*
屏東南州鄉 陳饒*
臺北中山區 吳秋*
桃園平鎮區 李淑*
高雄岡山區 邱彥*
新北新莊區 陳子*
台南安平區
台中南屯區 甘桂*
高雄三民區 蔡金*
新北五股區 林士*
彰化二林鎮 徐淑*
臺南六甲區 張嘉*
新竹芎林鄉 曹碧*
臺北大安區 孫正*
彰化和美鎮 陳召*
屏東新園鄉 hi
台北北投區 曹家*
嘉義梅山鄉 江庭*
新北樹林區 王文*
高雄岡山區 高志*
新北新店區 蔡敦*
桃園蘆竹區 高東*
臺南永康區 陳鈺*
桃園八德區 陳正*
屏東屏東市 林誠*
臺中烏日區 姚煚*
桃園桃園區 張琪*
新北板橋區 廖佳*
桃園中壢區 蘇國*
新北中和區 黃文*
新北土城區 許乃*
彰化和美鎮 陳召*
台北士林區 孫暐*
臺北內湖區 邵靜*
臺南北區 林盈*
桃園中壢區 洪紫*
臺北文山區 王凱*
彰化溪湖鎮 陳亮*
苗栗苗栗市 林宇*
新北土城區 陳正*
基隆安樂區 林思*
新竹東區 陳玉*
桃園觀音區 陳春*
新竹新豐鄉 朱進*
臺南新營區 吳玄*
彰化埔鹽鄉 劉煥*
高雄岡山區 高志*
高雄三民區 黃俊*
新北林口區 吳宗*
新竹東區 呂添*
臺北內湖區 袁立*
台北中山區 陳全*
桃園蘆竹區 蔡俊*
桃園中壢區 王聖*
高雄岡山區 邱重*
高雄茄萣區 李彥*
台南永康區 賴怡*
新竹竹北市 蔡先*
高雄左營區 吳宜*
高雄湖內區 孫嘉*
高雄鳳山區 王國*
【1/13得獎名單】
1/13一年份衛生棉 得獎者：
新北林口區 陳品*
宜蘭宜蘭市 陳映*
新北三重區 吳善*
新北八里區 洪詰*
臺南安南區 林佩*
台南北區 林靜*
新北中和區 劉霽*
雲林麥寮鄉 雷明*
1/13量多型兩包 得獎者：
台南南區 徐幼*
宜蘭羅東鎮 蕭伊*
台中大甲區 郭伃*
新北中和區 許少*
新北汐止區 王璟*
桃園龜山區 曾薏*
桃園平鎮區 韓其*
臺南南區 吳秋*
新北中和區 蔡素*
新竹北區 彭鈺*
新北三重區 陳藝*
嘉義中埔鄉 張翠*
新北三重區 陳淑*
花蓮花蓮市 施聖*
蔡怡*
台北內湖區 林淑*
新北新莊區 徐玉*
台中南屯區 黃湘*
桃園中壢區 張淑*
雲林二崙鄉 廖偲*
桃園蘆竹區 邱珍*
桃園中壢區 劉慧*
彰化員林市 黃玉*
桃園平鎮區 宋沛*
桃園桃園區 莊雅*
臺中西屯區 潘慧*
高雄林園區 蔡佳*
台中大甲區 徐佩*
高雄苓雅區 黃淑*
台中龍井區 蘇玲*
宜蘭羅東鎮 林星*
桃園龍潭區 張宜*
台南永康區 沈雅*
嘉義太保市 陳青*
新北淡水區 羅慧*
台北萬華區 鄭冰*
臺北大安區 陳雯*
嘉義民雄鄉 張雅*
王鈴*
新竹新豐鄉 賴珠*
南投埔里鎮 蔡盈*
台中大雅區 Mag Lin林**
臺北內湖區 薛雅*
臺南南區 吳秋*
高雄鼓山區 王幸*
新北淡水區 顏麗*
台中神岡區
新北三峽區 陳姝*
台南歸仁區 王李*
新竹竹北市 姜淑*
桃園楊梅區 黃美*
新北泰山區 許彩*
桃園平鎮區 李盈*
高雄鳳山區 章佳*
新北三重區 丁姿*
桃園八德區 楊珮*
台北中山區 楊麗*
台南東區 林侑*
臺北大安區 陳宥*
台南仁德區 邱志*
臺北內湖區 郭獻*
臺南永康區 林龍*
臺北大安區 温居*
臺中潭子區 林芳*
南投南投市 陳泰*
新北板橋區 兵承*
臺北士林區 葛瑞*
高雄大寮區 莊琇*
苗栗頭份市 饒仁*
苗栗竹南鎮 陳美*
新北淡水區 許惟*
桃園桃園區 袁振*
新北蘆洲區 林建*
臺北中正區 趙*
宜蘭礁溪鄉 黃子*
新北新店區 彭明*
臺中太平區 馬宗*
雲林斗六市 歐浚*
桃園桃園區 廖恆*
嘉義新港鄉 林詩*
【1/12得獎名單】
1/12一年份衛生棉 得獎者：
台中西屯區 魏育*
臺中大雅區 陳錦*
高雄鼓山區 陳惠*
台北信義區 陶振*
新北五股區 邱世*
高雄左營區 吳佳*
新北雙溪區 林純*
新北板橋區 吳美*
1/12量多型兩包 得獎者：
桃園桃園區 張嘉*
屏東新園鄉 郭品*
台南西港區 林紜*
新竹北區 許雅*
臺中北區 黃琤*
臺北北投區 郭芷*
臺南東區 陳雅*
台南新化區 黃郁*
雲林斗六市 劉庭*
台北萬華區 徐衣*
台中大雅區 王淑*
新北板橋區 葉采*
高雄楠梓區 劉伊*
雲林斗六市 王喬*
彰化鹿港鎮 李淑*
台北士林區 鐘郁*
台北中山區 周金*
新北板橋區 鄭琇*
新北永和區 江亭*
花蓮花蓮市 余俐*
臺北中山區 林雅*
桃園平鎮區 陳以*
台北南港區 蘇秀*
台南永康區 吳慧*
新北永和區 李瓊*
台中太平區 吳佳*
雲林水林鄉 林雅*
屏東萬丹鄉 陳雅*
基隆安樂區 丁婉*
台中大肚區 張容*
臺中太平區 羅銹*
新北中和區 陳淑*
新竹芎林鄉 翁瑞*
新北汐止區 羅彗*
台南新化區 謝玉*
台北萬華區 方如*
彰化溪湖鎮 楊淇*
新北土城區 鄧雅*
高雄三民區 蔡孟*
新北板橋區 高嘉*
台南安南區 黃俞*
高雄小港區 詹雅*
彰化福興鄉 孫雅*
新北蘆洲區 張淑*
臺北中山區 詹淑*
屏東高樹鄉 陳俐*
高雄小港區 詹雅*
台中太平區 賴億*
新北新店區 蘇于*
台北中正區 王雅*
新北五股區 吳雅*
雲林西螺鎮 周怡*
臺北南港區 葉品*
高雄苓雅區 雷勻*
新北五股區 曹瓊*
台北信義區 蔡雨*
台北文山區 陳麗*
高雄鳥松區 吳姿*
高雄楠梓區 高瑜*
新北新店區 高慈*
高雄梓官區 蔡雅*
新北淡水區 陳欣*
臺中神岡區 宋思*
新北蘆洲區 吳雪*
彰化花壇鄉 吳寶*
桃園中壢區 王麗*
基隆仁愛區 黃婉*
高雄旗山區 陳軍*
高雄鳳山區 黃民*
臺中北屯區 賴相*
臺北信義區 何昇*
高雄左營區 周品*
台中大里區 徐藝*
新北樹林區 江宜*
新北新莊區 李柄*
新北永和區 黃冠*
桃園平鎮區 郭金*
新北三重區 簡培*
新北新莊區 陳彥*
高雄三民區 蔡明*
【1/11得獎名單】
1/11一年份衛生棉 得獎者：
台中龍井區 柯雅*
台北大安區 蕭戎*
嘉義布袋鎮 沈萬*
苗栗公館鄉 邱竹*
台中西屯區 陳浿*
新北三重區 何勇*
臺中大里區 賴兪*
新北樹林區 葉筱*
1/11量多型兩包 得獎者：
基隆信義區 李漢*
臺北內湖區 郭彥*
高雄前鎮區 汪傳*
高雄路竹區 翁克*
新北土城區 李國*
高雄茄萣區 林潔*
臺南中西區 蕭筱*
臺北大安區 江家*
桃園中壢區 黃玫*
屏東萬巒鄉 鍾惠*
新竹新豐鄉 張伊*
台北大安區 何宜*
台中大甲區 熊哲*
臺南北區 王菁*
台北內湖區 林政*
宜蘭員山鄉 林宜*
臺北大安區 胡育*
彰化永靖鄉 詹瓊*
台北信義區 黃鈺*
新北五股區 蔡沐*
新北新店區 吳玟*
桃園桃園區 馮鈺*
新北中和區 張茜*
新北新店區 梁衍*
新北永和區 江隆*
雲林斗南鎮 張嘉*
臺北士林區 趙*
彰化田尾鄉 胡媁*
苗栗苑裡鎮 趙珮*
新北新店區 鄭詠*
臺北內湖區 張恩*
台北信義區 黃郁*
高雄仁武區 洪于*
台北北投區 莊莉*
臺北文山區 王維*
台中神岡區 陳巧*
台北北投區 阮柏*
嘉義鹿草鄉 吳欣*
苗栗三灣鄉 林蓁*
新北新莊區 李沛*
彰化埔心鄉 薛文*
新竹北區 楊昊*
桃園楊梅區 林玉*
桃園楊梅區 謝雅*
台中梧棲區 連佳*
台中南區 游書*
新北土城區 林恩*
台南永康區 王尹*
台南安南區 高晨*
桃園平鎮區 羅晟*
新北新店區 韋映*
台中豐原區 陳鉑*
桃園蘆竹區 陳韋*
嘉義六腳鄉 李國*
新北三重區 葉文*
臺北中山區 林均*
新北板橋區 沈敏*
桃園新屋區 莊智*
臺中烏日區 李欣*
台南新市區 孫新*
高雄左營區 柯佩*
新北中和區 劉孟*
台中南屯區 黃士*
花蓮吉安鄉 林哲*
新北新店區 高苹*
雲林西螺鎮 廖秀*
嘉義水上鄉 鄭伊*
台北南港區 蔡詩*
彰化和美鎮 曾恒*
新北土城區 蘇圓*
台中太平區 黃采*
台南東山區 江哲*
新北五股區 鐘懷*
桃園八德區 詹華*
臺北中正區 林尚*
台北士林區 楊怡*
臺中沙鹿區 蔡志*
台南安南區 郭柏*
新北三重區 李苑*
台中烏日區 黃若*
台中霧峰區 吳宜*
高雄楠梓區 莊婷*
陳芃*
桃園桃園區 蔡沛*
雲林斗六市 賴曉*
新北板橋區 翁淑*
台北內湖區 莊竣*
台北信義區 林姿*
臺東臺東市 高承*
新北新莊區 王雅*
新北三重區 黃仁*
台中梧棲區 黃靖*
台南北區 陳麗*
苗栗卓蘭鎮 王雅*
桃園龜山區 蔡如*
雲林崙背鄉 林佳*
嘉義中埔鄉 余佳*
彰化秀水鄉 鄭佳*
高雄鳳山區 王銘*
桃園新屋區 呂雅*
台北松山區 蘇鈺*
臺南新營區 林炳*
新竹東區 賴采*
新北板橋區 洪紫*
臺中西屯區 謝詠*
新北鶯歌區 王韋*
新北萬里區 謝婉*
彰化彰化市 謝依*
台中清水區 洪紫*
宜蘭員山鄉 張秀*
桃園楊梅區 游蕙*
【1/10得獎名單】
1/10一年份衛生棉 得獎者：
台南仁德區 林子*
苗栗銅鑼鄉 李瑞*
高雄小港區 彭憶*
屏東屏東市 黃彗*
新北板橋區 許韶*
桃園八德區 彭耀*
台中清水區 徐鈺*
新竹北區 李翊*
1/10量多型兩包 得獎者：
台中太平區 曾彩*
新北新莊區 林慧*
臺中西屯區 蕭雅*
臺南官田區 楊琇*
桃園大溪區 李曉*
臺中西屯區 謝岳*
桃園大園區 黃信*
彰化竹塘鄉 杜佳*
雲林斗六市 黃姵*
新北新莊區 梅僑*
台中北屯區 游彩*
臺中北區 江晨*
新北板橋區 江芸*
臺中大里區 賴兪*
臺南南區 許鈞*
高雄前金區 陳宏*
台中大里區 鴻*
高雄楠梓區 章昶*
新竹竹北市 李俊*
桃園八德區 謝岳*
桃園中壢區 盧懿*
新北三重區 楊佩*
楊淑*
台中太平區 黃
台中沙鹿區 陳芯*
新竹北區 許仁*
桃園蘆竹區 莊雅*
台北大同區 李思*
彰化和美鎮 卓巧*
彰化鹿港鎮 張佳*
台北內湖區 李珮*
基隆安樂區 林岳*
桃園平鎮區 束育*
臺中烏日區 徐琬*
雲林斗六市 黃鈺*
台南永康區 陳靖*
高雄大寮區 林惠*
屏東萬丹鄉 李靜*
新北樹林區 楊惟*
台中烏日區 李家*
高雄小港區 陳燕*
屏東屏東市 林咏*
台北北投區 練晏*
彰化和美鎮 柯伊*
新北五股區 郭薰*
桃園龍潭區 陳依*
新北三重區 王之*
彰化彰化市 許銘*
新北三重區 簡月*
臺中北區 江晨*
高雄前金區 吳秀*
台南永康區 戴嘉*
新北新莊區 陳怡*
彰化田中鎮 朱姵*
新北三重區 林緯*
臺中西屯區 邱柏*
鄭素*
臺中太平區 林奕*
臺中西屯區 郝旭*
新北汐止區 陳敬*
新竹東區 陳*
台北文山區 邱瑞*
臺南佳里區 林柏*
彰化伸港鄉 李妍*
臺中大里區 王薇*
臺中西屯區 邱春*
新北永和區 簡瑞*
台南東區 陳登*
桃園龜山區 郭怡*
新北蘆洲區 李芷*
高雄大社區 何技*
新竹竹北市 陳宜*
臺中烏日區 徐琬*
新竹竹北市 楊少*
新北樹林區 葉雅*
新北林口區 陳怡*
基隆仁愛區 高子*
新北三峽區 彭正*
臺中西屯區 邱春*
桃園大園區 黃信*
【1/7得獎名單】
1/7一年份衛生棉 得獎者：
台南仁德區 葉榮*
新北蘆洲區 黃宥*
臺南北區 施長*
桃園大園區 蔣玠*
臺南安南區 黃幸*
高雄楠梓區 柳博*
高雄旗山區 陳玉*
台南六甲區 張嘉*
1/7量多型兩包 得獎者：
台北大安區 劉郁*
台南南區 陳虹*
屏東高樹鄉 吳晨*
新北新莊區 陳婉*
桃園八德區 劉冠*
新北新莊區 張愷*
台中東勢區 李紜*
桃園中壢區 陳淑*
新北板橋區 曹依*
南投南投市 洪琳*
臺北內湖區 黃子*
新北新店區 李玉*
新北淡水區 李惠*
基隆信義區 林黎*
雲林褒忠鄉 謝安*
南投南投市 蕭芝*
台北內湖區 林怡*
彰化員林市 蘇莉*
台北內湖區 張碧*
新北蘆洲區 張錦*
臺北北投區 陳晉*
高雄岡山區 邱思*
台南佳里區 盧孟*
雲林虎尾鎮 章婉*
彰化伸港鄉 林姿*
台中西區 黃詩*
彰化秀水鄉 梁虹*
高雄三民區 陳蓉*
嘉義水上鄉 許雲*
臺北內湖區 吳嫜*
新竹竹北市 黃皓*
新北泰山區 許淑*
新竹芎林鄉 鄭庭*
高雄小港區 佘采*
桃園八德區 滕如*
李麗*
新北新莊區 陳筱*
新北樹林區 陳宇*
花蓮花蓮市 郭王*
新北新店區 鄭雅*
新北三重區 郭心*
新北板橋區 連千*
新北土城區 周卉*
高雄彌陀區 高寧*
基隆信義區 鄧家*
新北板橋區 游安*
新北永和區 鍾惠*
高雄前鎮區 王貴*
雲林元長鄉 石雅*
台北文山區 江庭*
台北士林區 陳慈*
高雄楠梓區 莊慧*
基隆安樂區 林倢*
高雄湖內區 蘇于*
新北淡水區 黃馨*
台南安平區 簡佩*
基隆暖暖區 張秀*
桃園八德區 張麗*
高雄岡山區 林秀*
桃園桃園區 林秋*
新竹竹北市 蘇雅*
台北大安區 鄭琪*
彰化埤頭鄉 李明*
新北鶯歌區 陳佳*
嘉義大林鎮 簡嘉*
台南北區 鄭家*
新北新莊區 劉怡*
新北板橋區 鄭翔*
桃園桃園區 胡照*
臺中北區 江晨*
新北三重區 蕭博*
新北三峽區 楊凱*
臺中清水區 楊惟*
台南北區 吳汶*
新北三重區 吳建*
桃園楊梅區 鄒淵*
桃園龍潭區 施柏*
台北中山區 林哲*
高雄大社區 邱品*
台中大里區 盧孟*
【1/6得獎名單】
1/6一年份衛生棉 得獎者：
台中東區 周思*
高雄前鎮區 楊依*
臺南北區 吳淑*
新北中和區 陳庭*
新北泰山區 蔡明*
彰化埔鹽鄉 施堯*
新北中和區 張延*
高雄左營區 鄭進*
1/6量多型兩包 得獎者：
彰化彰化市 周欣*
屏東恆春鎮 張糯*
新北新莊區 蔡佳*
新北蘆洲區 胡嘉*
新竹東區 林怡*
新北板橋區 陳麗*
雲林莿桐鄉 林芳*
屏東屏東市 黃子*
新竹香山區 葛依*
苗栗竹南鎮 張瀛*
臺北士林區 李佳*
彰化員林市 游佳*
高雄鳳山區 謝昀*
台中豐原區 吳季*
苗栗通霄鎮 麥淑*
臺北士林區 李旻*
新竹北區 陳虹*
高雄三民區 常雅*
新北新莊區 葉千*
屏東新園鄉 周秀*
臺中豐原區 何淑*
台中霧峰區 林君*
高雄鳳山區 張淑*
宜蘭冬山鄉 賴姿*
劉欣*
台北中正區 陳惠*
新北中和區 洪慧*
臺南佳里區 黃瀞*
雲林斗南鎮 沈宜*
嘉義西區 江郁*
台中南區 洪珮*
台中北屯區 翁千*
新北三重區 吳沂*
屏東屏東市 劉譯*
臺南北區 吳晶*
花蓮花蓮市 謝佳*
高雄楠梓區 陳欣*
台北萬華區 莊璧*
雲林斗六市 余宜*
高雄旗山區 柯惠*
台南永康區 黃冠*
臺北士林區 陳明*
台中潭子區 鍾宜*
臺北文山區 黃瓈*
王育*
高雄岡山區 黃文*
桃園中壢區 黃玉*
台中北區 楊素*
臺中西屯區 周美*
臺南中西區 沈秀*
高雄鳳山區 蘇品*
台北大同區 劉小*
台北中正區 詹美*
台北內湖區 張鳳*
臺中南區 李蕙*
台北中山區 王琳*
新北新莊區 李韋*
新北新莊區 林詠*
台南永康區 鄭丞*
桃園龍潭區 蔡建*
宜蘭員山鄉 李柏*
台北信義區 李詩*
嘉義東區 林建*
新北中和區 趙自*
台中東區 郭佳*
苗栗苗栗市 張建*
苗栗苗栗市 葉天*
宜蘭五結鄉 廖國*
臺南永康區 孫偉*
高雄岡山區 傅正*
新竹東區 葉勝*
雲林褒忠鄉 何金*
桃園桃園區 黃遠*
新北中和區 蔡蕙*
高雄岡山區 黃麗*
新北中和區 林敏*
高雄大社區 郭彥*
台中龍井區 戴瑀*
台南永康區 徐淑*
新北三重區 吳娜*
【1/5得獎名單】
1/5一年份衛生棉 得獎者：
台中清水區 王慧*
新北新莊區 廖怡*
台中東區 謝穎*
臺北信義區 陳雅*
桃園龜山區 林雨*
新北鶯歌區 童元*
彰化彰化市 温豈*
新北板橋區 李昶*
1/5量多型兩包 得獎者：
新北板橋區 張巧*
臺中大肚區 蕭淑*
台北萬華區 楊雅*
桃園桃園區 陳詩*
桃園八德區 葉芳*
台中南屯區 陳怡*
台北松山區 杜芸*
高雄楠梓區 陳依*
花蓮花蓮市 林欣*
新竹北區 呂雅*
新北三峽區 莊馥*
桃園龜山區 Lin*
台中沙鹿區 莊菱*
新竹香山區 楊梓*
彰化員林市 吳秀*
屏東新園鄉 楊婉*
新北新莊區 林佳*
台南新市區 王心*
台北松山區 呂宜*
高雄大社區 賴韻*
屏東潮州鎮 羅*
高雄三民區 王秀*
新北板橋區 許*
彰化伸港鄉 李珮*
台中南屯區 陳靜*
南投南投市 邱珮*
屏東屏東市 陳蕙*
台南東區 陳儀*
臺中南屯區 林小*
黃奕*
臺中梧棲區 陳詩*
新北土城區 李宣*
桃園龍潭區 閻*
臺中南區 陳淑*
台中北屯區 李宛*
雲林二崙鄉 陳玟*
桃園桃園區 呂玟*
台中西屯區 陳嬿*
台中大肚區 甘倍*
桃園觀音區 郭孟*
新竹橫山鄉 高筱*
新北淡水區 璐嫚****
新北永和區 陳思*
新北板橋區 江雅*
台中北區 侯葦*
彰化社頭鄉 曹芳*
彰化伸港鄉 柯進*
桃園桃園區 張鎧*
基隆仁愛區 郭庭*
台中豐原區 顏名*
台中龍井區 黃勇*
彰化彰化市 黃韋*
台北大安區 張雅*
台北南港區 潘志*
桃園蘆竹區 劉偉*
臺中西屯區 潘育*
桃園八德區 吳志*
桃園中壢區 葉忠*
高雄鳳山區 呂蓓*
新竹湖口鄉 姚定*
苗栗頭份市 賴俊*
新北新莊區 張建*
臺中梧棲區 紀明*
台東臺東市 吳景*
高雄前鎮區 蔡依*
高雄梓官區 黃瓊*
新北蘆洲區 洪雅*
台中太平區 Fan
新北中和區 莊茗*
台北萬華區 游惠*
新竹湖口鄉 張雯*
桃園桃園區 黃麗*
台中東勢區 劉佳*
新北淡水區 黃慧*
桃園觀音區 胡玉*
高雄前金區 陳孟*
臺中石岡區 黃沛*
新北汐止區 許善*
新北中和區 陳映*
雲林斗六市 高碧*
【1/4得獎名單】
1/4一年份衛生棉 得獎者：
827349 高雄左營區 凃雅*
517845 臺南北區 施佳*
28297 新北新店區 詹育*
1014147 台北內湖區 陳皓*
1000307 新北板橋區 銀元*
1552495 彰化花壇鄉 詹宏*
1146173 花蓮玉里鎮 詹蕙*
4304 新北土城區 張惠*
1/4量多型兩包 得獎者：
668941 新北鶯歌區 魏百*
517845 臺南北區 施佳*
686413 新北永和區 李佩*
280078 台南新市區 林芳*
926226 臺中大甲區 詹翊*
1086609 雲林東勢鄉 黃美*
1533176 宜蘭五結鄉 林依*
1287659 嘉義太保市 萱*
1580145 新北三重區 陳秀*
1396539 雲林二崙鄉 黃映*
827349 高雄左營區 凃雅*
970320 台南安平區 陳重*
565498 台中烏日區 黃慧*
1079616 桃園大園區 許妍*
383285 馮育*
316941 桃園中壢區 張夢*
273786 臺中北屯區 蔡秀*
296046 台中大肚區 劉淑*
1458387 新北板橋區 劉沛*
500930 新北三重區 張秋*
937173 台北中山區 陳凱*
1217612 臺北信義區 廖惠*
1473327 彰化彰化市 游莉*
263656 台中南區 陳怡*
198510 新北蘆洲區 許惠*
1414371 臺中太平區 江玉*
1257887 桃園龜山區 吳喬*
923034 桃園楊梅區 吳心*
403795 新北三重區 莊人*
1095519 新北中和區 游玉*
595680 新北土城區 邱淑*
1441477 高雄岡山區 林秀*
916207 桃園中壢區 詹蕙*
1400486 高雄苓雅區 章茗*
64283 台北信義區 金育*
390858 臺東太麻里鄉 王芷*
809324 新北汐止區 李秋*
932872 台中大里區 謝孟*
1472029 台中石岡區 連文*
1154934 苗栗竹南鎮 劉芃*
1177522 臺南中西區 蔡妤*
1430522 台南東區 吳佩*
196397 新北汐止區 廖雅*
1255348 新北中和區 林利*
526 新北蘆洲區 蔡環*
1019136 高雄仁武區 洪于*
944761 台南北區 陳怡*
1071093 桃園蘆竹區 陳芳*
196432 台中石岡區 劉思*
1576922 彰化二林鎮 許培*
1579940 臺中大甲區 鄭靜*
41354 新北新店區 馮晨*
1442197 新北三重區 洪華*
2221 新北新莊區 陳怡*
9632 桃園楊梅區 邱曼*
943092 雲林林內鄉 高敏*
282471 桃園中壢區 李沛*
1247906 新竹北區 顧可*
1464109 台北信義區 鄭佳*
1403218 苗栗苑裡鎮 李佳*
1070996 臺中潭子區 林智*
939572 新北汐止區 李瑞*
1114256 苗栗苗栗市 劉子*
112421 高雄梓官區 賴惠*
1004192 新竹湖口鄉 陳世*
928534 新竹東區 張觀*
198184 新北三重區 蔡以*
1176019 台中豐原區 游宗*
1473819 桃園中壢區 林良*
996598 新北泰山區 徐郁*
1056816 高雄仁武區 林長*
189219 高雄左營區 鄭丞*
911855 桃園中壢區 林嫣*
1431697 宜蘭員山鄉 楊芳*
616 台南麻豆區 邱斌*
1550722 高雄左營區 盧怡*
1082091 台南永康區 陳立*
991360 高雄小港區 李佳*
1456241 屏東泰武鄉 白瑞*
1545223 臺南仁德區 葉怡*
【1/3得獎名單】
1/3一年份衛生棉 得獎者：
高雄鳳山區 林秀*
高雄苓雅區 章茗*
新北中和區 張玉*
宜蘭員山鄉 黄麗*
新北蘆洲區 陳軍*
臺中西屯區 吳宥*
新北淡水區 鹿文*
臺南鹽水區 白如*
1/3量多型兩包 得獎者：
新北中和區 王文*
彰化大村鄉 黃冠*
宜蘭羅東鎮
臺中北區 江晨*
台中清水區 蔡粹*
高雄鼓山區 趙慧*
台中太平區 林建*
台北士林區 郭庭*
桃園平鎮區 賴威*
臺中太平區 吳宗*
台南永康區 陳雅*
屏東萬丹鄉 李成*
黃若*
嘉義大林鎮 張詩*
新北樹林區 杜函*
新竹竹東鎮 張莉*
新北新莊區 盧政*
台南新市區 林芳*
新北樹林區 林麗*
新北鶯歌區 游嘉*
屏東泰武鄉 白瑞*
新北三重區 洪華*
台中后里區 張純*
雲林虎尾鎮 郭璥*
台北中山區 許瓊*
新竹橫山鄉 林玎*
新北土城區 鍾佩*
新北三重區 賴盈*
屏東屏東市 侯美*
臺北大同區 蘇莉*
高雄岡山區 林秀*
臺中豐原區 王佳*
新北三峽區 張寧*
臺南安南區 洪采*
嘉義東石鄉 王姿*
新北三重區 陳秀*
台中西屯區 施婉*
花蓮玉里鎮 王*
台南麻豆區 鄭佳*
新北新莊區 許素*
台北中山區 陳昱*
高雄三民區 章瀞*
台北松山區 陳惠*
桃園八德區 金育*
台中石岡區 連文*
新北三重區 蔡綺*
台北內湖區 徐敏*
高雄前鎮區 陳之*
桃園蘆竹區 林秋*
臺中北區 陳慧*
高雄大社區 鄧蕙*
新竹竹北市 許夢*
台北信義區 陳宇* Una
高雄左營區 凃雅*
苗栗竹南鎮 陳小*
新北三重區 張秋*
新竹湖口鄉 章慧*
新北新店區 馮晨*
新北樹林區 沈祖*
臺南中西區 蔡妤*
台南東區 李韋*
高雄大寮區 盧子*
嘉義竹崎鄉 李適*
新北中和區 張玉*
台南仁德區 鄭旭*
彰化彰化市 游莉*
台北士林區 黃煒*
高雄苓雅區 章茗*
新北三重區 蔡雅*
新北中和區 游玉*
台北大同區 蘇佩*
台中北屯區 翁翊*
桃園大園區 許妍*
台南新市區 方逸*
新北新莊區 方
臺中中區 凃立*
新竹湖口鄉 陸*
台中大肚區 林靜*
高雄仁武區 吳宜*
林心*
【12/30得獎名單】
12/30一年份衛生棉 得獎者：
桃園中壢區 謝延*
台北信義區 張詠*
新北板橋區 楊子*
新北新莊區 陳玉*
桃園八德區 陳思*
台北士林區 陳懷*
苗栗苗栗市 張建*
嘉義朴子市 陳英*
12/30量多型兩包 得獎者：
台北中山區 楊子*
嘉義西區 洪雅*
新北蘆洲區 李夢*
臺北文山區 王慧*
台南仁德區 王郁*
彰化線西鄉 辛怡*
基隆安樂區 賴彥*
新北中和區 林雅*
臺中大甲區 陳琋*
台南安南區 莊佳*
彰化埔鹽鄉 施琬*
新北新莊區 許玉*
台北北投區 游佳*
新北三峽區 王雅*
臺中大甲區 李宜*
台中南屯區 許慧*
吳依*
臺北北投區 盧婉*
台北信義區 王育*
彰化彰化市 許方*
彰化彰化市 李麗*
新北汐止區 吳小*
桃園龜山區 張定*
新北淡水區 盧季*
新北中和區 楊甜*
新北三重區 吳娜*
桃園平鎮區 許紫*
新北永和區 陶伊*
臺中南屯區 林方*
台北中山區 蘇暐*
雲林斗六市 趙文*
桃園中壢區 林詩*
新北中和區 沈家*
臺南官田區 李淑*
高雄仁武區 林巧*
新北鶯歌區 杜孟*
新北板橋區 王郁*
新北蘆洲區 葉惠*
台中大里區 吳明*
彰化彰化市 郭柏*
台中神岡區 翁凌*
陳佳*
臺中南屯區 黃于*
嘉義民雄鄉 楊絲*
高雄前金區 蔡雅*
新北泰山區 盧明*
新北三重區 徐嘉*
新竹東區 廖婉*
高雄苓雅區 黃慧*
台中北屯區 蕭宇*
台中北屯區 黃雨*
新北汐止區 李心*
彰化員林市 顧秀*
台東臺東市 鄭舒*
高雄苓雅區 尤苙*
高雄三民區 林慧*
臺南下營區 沈羿*
高雄苓雅區 謝幸*
台北萬華區 朱鳳*
台南新市區 郭佳*
新北三重區 吳嫜*
桃園平鎮區 吳俞*
高雄鳳山區 徐瑞*
新北五股區 鄭韵*
花蓮花蓮市 林雅*
臺北中正區 侯惠*
新北永和區 黃*
台中龍井區 蔡翠*
新北中和區 林筱*
屏東內埔鄉 古惠*
彰化田中鎮 顏孟*
高雄鳳山區 蔡惠*
臺南永康區 陳盈*
基隆暖暖區 陳怡*
台北松山區 林倢*
臺中北屯區 鄭淑*
宜蘭員山鄉 藍才*
台北北投區 謝雅*
苗栗苗栗市 林宜*
台南安南區 鄭修*
【12/29得獎名單】
12/29一年份衛生棉 得獎者：
台中北屯區 陳姿*
雲林崙背鄉 李采*
台南仁德區 鄭旭*
臺北信義區 楊琇*
雲林莿桐鄉 廖婉*
高雄三民區 林佳*
嘉義大林鎮 李苑*
苗栗三義鄉 何昌*
12/29量多型兩包 得獎者：
新北汐止區 鍾櫻*
台北信義區 傅芷*
苗栗竹南鎮 朱奕*
新北汐止區 李曉*
新北新店區 李心*
苗栗苑裡鎮 周盈*
新北淡水區 卓宜*
台南永康區 江育*
嘉義民雄鄉 何嘉*
新北中和區 黃千*
高雄鹽埕區 陳穎*
台中龍井區 劉睿*
雲林虎尾鎮 胡雅*
新北蘆洲區 黃宥*
桃園八德區 劉姵*
新北中和區 林巧*
桃園龍潭區 林益*
新北淡水區 黃瀅*
高雄鼓山區 陳盈*
桃園桃園區 陳頤*
台南歸仁區 鍾雪*
新北新店區 黃欐*
新北板橋區 高生*
台北中正區 蔡佩*
嘉義西區 廖淑*
新北板橋區 陳宏*
新北三重區 何勇*
彰化秀水鄉 施慧*
新北三重區 楊長*
新竹竹東鎮 羅文*
臺中太平區 曾莉*
新北三重區 蔡國*
桃園大溪區 王世*
高雄三民區 蔡旻*
新北中和區 陳茹*
新北土城區 劉家*
基隆中正區 李佩*
彰化彰化市 李政*
臺中南區 吳欣*
基隆仁愛區 趙翊*
臺中西屯區 邱郁*
高雄苓雅區 張蕎*
臺北大同區 柯姵*
新北新莊區 許純*
張巧*
新竹竹東鎮 錢*
高雄三民區 陳秀*
高雄鳳山區 吳雅*
高雄鳳山區 蔡旻*
臺中豐原區 林芳*
新北樹林區 簡紹*
台南東區 李伊*
台南南區 葉青*
台南南區 杜敏*
台南六甲區 謝妤*
新北土城區 王淑*
台南新市區 林芳*
苗栗竹南鎮 張馨*
臺北信義區 楊琇*
臺中西區 張郁*
新北淡水區 劉淑*
新北蘆洲區 吳宇*
台中北屯區 鍾芮*
桃園中壢區 陳玉*
張筱*
新北板橋區 龔千*
基隆安樂區 廖珮*
南投南投市 謝慧*
南投埔里鎮 陳詩*
臺南永康區 沈欣*
新北新店區 謝明*
新北新店區 林珮*
臺北信義區 黃芝*
台南仁德區 黃莉*
台北北投區 莊巧*
新北新莊區 黃佩*
臺南永康區 陳亭*
新北林口區 廖婉*
臺中西屯區 吳怡*
新北中和區 李曉*
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【12/28得獎名單】
12/28一年份衛生棉 得獎者：
1425258 新北林口區 蔡佩*
944959 台北南港區 陳怡*
337320 高雄仁武區 吳宜*
1365257 高雄前鎮區 顏妙*
954619 台中太平區 江緹*
1250099 臺南歸仁區 羅乃*
1096572 屏東屏東市 任國*
1441013 新北八里區 郭芸*
12/28量多型兩包 得獎者：
190545 高雄左營區 鄭淯*
1451317 嘉義朴子市 郭婉*
1576888 臺中大甲區 陳炫*
1161203 高雄左營區 蘇怡*
340869 桃園八德區 陳思*
58302 基隆仁愛區 黃雯*
1255745 施俐*
1538585 臺中北屯區 賴佩*
1540536 屏東東港鎮 蔡瑞*
15828 彰化彰化市 黃惠*
1535905 嘉義西區 陳樂*
1405365 宜蘭羅東鎮 林妍*
1073362 台北士林區 張淑*
940401 嘉義梅山鄉 黃音*
1026888 台中梧棲區 紀臻*
1551329 臺南東山區 林祺*
921331 新北三重區 李沛*
1466593 臺南新營區 卓淑*
198173 桃園桃園區 陳淑*
1449636 台中北區 劉芳*
1246982 雲林斗六市 徐麗*
1078563 新北板橋區 李家*
1185682 桃園楊梅區 劉涵*
1511245 彰化芳苑鄉 劉宥*
1536968 桃園蘆竹區 鄭詩*
1511709 彰化彰化市 蕭莛*
201943 新北中和區 魏英*
1150332 新北土城區 汪尹*
201093 高雄三民區 陳婉*
1367405 新北五股區 陳振*
1574976 高雄前鎮區 陳文*
27781 新北林口區 盧巧*
1502523 臺中西屯區 閔字*
748624 新竹竹北市 鄭旭*
823798 臺中南區 賴靖*
1402605 桃園中壢區 王品*
200942 雲林元長鄉 李育*
485864 桃園大園區 蕭佐*
1513654 新北汐止區 姚少*
1403156 新北汐止區 吳淑*
968501 新北土城區 盧曉*
1184357 臺南南區 高千*
1062433 新北中和區 陳汶*
1382940 高雄鳳山區 穆玉*
1240393 苗栗頭屋鄉 李嘉*
27781 新北林口區 盧巧*
1413289 桃園桃園區 胡碧*
748624 新竹竹北市 鄭旭*
570806 新北泰山區 蔡文*
1438132 花蓮吉安鄉 胡燕*
39799 台中潭子區 林芳*
1250518 高雄岡山區 王雯*
6888 台中北屯區 黃鈺*
953484 台南新市區 戚歆*
1205411 台北松山區 陳宜*
1438397 新北中和區 郭佩*
1475867 桃園蘆竹區 顏嘉*
59696 高雄左營區 盧怡*
1549270 新北蘆洲區 廖瀅*
301653 嘉義布袋鎮 蕭珮*
1145821 新北三重區 李思*
1247319 彰化彰化市 邱雯*
1503827 台南善化區 吳艾*
298560 臺中西屯區 楊萱*
1125614 台中烏日區 陳月*
1225660 新北板橋區 呂宜*
933881 花蓮花蓮市 李靜*
501283 嘉義竹崎鄉 黃音*
1228176 高雄甲仙區 霍素*
914346 彰化彰化市 楊陵*
1157376 台北中山區 彭惠*
823798 臺中南區 賴靖*
1247072 廖純*
544279 彰化二水鄉 林鳳*
1073147 新北中和區 謝佳*
1538588 臺中北屯區 賴佩*
1549460 新北五股區 余金*
1233204 台北中正區 邱湘*
415995 新竹湖口鄉 黃嵐*
1060138 桃園平鎮區 吳思*
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【12/27得獎名單】
12/27一年份衛生棉 得獎者：
321899 台南將軍區 王韻*
1195686 花蓮吉安鄉 何雅*
1397942 屏東內埔鄉 王芊*
223860 新北新莊區 李盈*
218866 黃慧*
1407277 高雄旗山區 陳榮*
1502948 高雄楠梓區 曾雅*
232763 桃園平鎮區 余柔*
12/27量多型兩包 得獎者：
1072470 臺中北區 洪佳*
927464 新北五股區 黃靖*
1547428 新北汐止區 劉怡*
1544936 新北三重區 鍾心*
972882 新竹竹東鎮 范婕*
937290 新北板橋區 黃美*
2856 新北林口
我們想讓你知道…今天開始換農曆新年用的新鈔票啦，順便告訴你中午12:00準時打開新聞雲App，衛生棉「一年份」超好中。加碼送出第三支iPhone13！