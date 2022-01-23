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德國海軍司令稱「普丁值得尊敬」影片外流　火速請辭下台獲准

▲▼德國海軍司令薛恩巴赫（Kay-Achim Schoenbach）稱「普丁值得尊敬」影片外流　火速請辭下台獲准。（圖／路透）

▲德國海軍司令薛恩巴赫（Kay-Achim Schoenbach）稱「普丁值得尊敬」影片外流　火速請辭下台獲准。（圖／路透）

中央社柏林22日綜合外電報導

德國國防部發言人今天表示，德國海軍首長薛恩巴赫（Kay-Achim Schoenbach）中將針對烏克蘭危機的發言引發爭議後，已請辭獲准，立即生效。

法新社報導，薛恩巴赫於21日在印度新德里一場智庫集會上表示，俄羅斯意圖入侵烏克蘭的想法是「子虛烏有」，並稱俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）值得被尊重。

新德里集會影片顯示，薛恩巴赫表示，普丁希望「被尊重」。 他說：「給予他所想要的尊重很容易，而且那可能也是他應得的。」

薛恩巴赫還說，2014年遭俄羅斯兼併的克里米亞半島（Crimean peninsula），烏克蘭永遠要不回來了。

薛恩巴赫今天澄清表示，他的言論不代表德國政府立場，並稱自己聽信不當建言。他發推文表示：「沒有爭論餘地：那是明確錯誤。」

薛恩巴赫其後發表聲明說，他已遞出辭呈「避免對德國海軍，更重要的是避免對德意志聯邦共和國，造成更多傷害」。

烏克蘭外交部今天稍早前召見德國駐基輔大使，抗議薛恩巴赫的發言「斷然無法被接受」。

路透社報導，德國海軍首長薛恩巴赫指稱俄羅斯總統普丁值得被尊重且基輔當局絕不可能要回遭俄羅斯兼併的克里米亞半島，發言招致抨擊後，今天請辭下台。

薛恩巴赫中將發表聲明說：「我已請求國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）解除我的職務，立即生效。蘭布雷特部長已同意我的請求。」

薛恩巴赫21日在新德里一場智庫集會上以英語表示，普丁尋求被西方國家平等對待，「他真正想要的是被尊重。給別人一點尊重，只需要花費很低成本，甚至根本不需要成本……給他所想要的尊重很容易，那可能也是他應得的。」薛恩巴赫並形容俄羅斯是一個歷史悠久的重要國家。

薛恩巴赫承認，俄羅斯對烏克蘭的行動需要解決，但「克里米亞半島已經丟失了，永遠不會回歸（烏克蘭），這是事實」。

在薛恩巴赫請辭前，德國國防部公開批評他的發言，指稱不論是發言內容或措辭，都不反映德國立場。 薛恩巴赫為他的魯莽發言致歉。

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