▲桃園社區採檢站採檢情形。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

遠雄自貿港區加值園區今日再新增30人確診，桃園市長鄭文燦23日於市府防 疫會議表示，遠雄自貿港區內是群聚熱區、港區外有社區足跡，因此市府已於大園、菓林、南崁地區增設社區採檢站，由於社區足跡已逐漸移到桃園的北區，將於明日於桃園火車站後站停車場、再增設一處臨時採檢站，陸續開設11處採檢站，方便外籍移工及民眾採檢。

▲桃園開設11處社區臨時採檢站，方便外籍移工及民眾採檢。（圖／市府提供）

鄭市長說明，22日遠雄自由貿易港區主要採檢範圍為宿舍區，約有400位外籍移工，其中209位為亞旭電腦員工，其餘為其他廠商員工，另外有7個移工宿舍分佈於周邊地區；目前外籍移工63位確診個案中，有56位住在宿舍區、7位住在周邊的其中3個移工宿舍。今日港區進行環境大清消，後續將針對貨運站、物流站等港區內其他廠商員工進行採檢。

鄭市長提到，去（2021）年疫情爆發時，桃園市針對外籍移工的健康管理，推動「固安專案」，完成超過5萬名外籍移工快篩作業；昨（22）日勞動部宣布進用外籍移工人數50人以上的事業單位進行自主快篩作業，市府勞動局會全力協助執行。此外，勞動局及經發局通知各企業，若有發現疑似確診個案，都要通報市府，以掌握疫情；也請各企業配合停工、疫調、消毒、匡列等防疫對策，務必於最短時間內完成，才能迅速圍堵疫情擴散。