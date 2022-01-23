婆婆怕封城　急討萬元紅包「明早要看到匯款」！桃園人妻氣炸

▲婆婆急著討過年紅包。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎疫情升溫，一名住在桃園的人妻表示，婆婆擔心疫情擴大，要求他們一家人過年不用回婆家，紅包錢用匯的就好，並且規定1月24日就要收到，連同丈夫兄妹的5名孩子的紅包一起匯，不過夫妻倆現在沒有多餘的錢，表示25日收到薪水就會匯錢，沒想到婆婆卻說「是不是故意要拖時間，然後不給紅包？」

該名人妻在「爆料公社APP-匿名公社」發文，因為一家人住在桃園，婆婆要他們過年不要回婆家，但是紅包要先匯，並規定紅包金額要1萬元以上，「連帶小姑的2個孩子，和先生哥哥的3個孩子的紅包，都要在星期一早上統一匯到她的戶頭」。

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由於夫妻倆都是25日發薪，加上最近剛繳完孩子的補習費、保險費，戶頭裡的錢不夠，跟婆婆商量25日再匯款，但婆婆堅持星期一早上去刷本子時一定要看到，「因為她怕桃園封城我們出不去，就無法匯錢了」，老公安慰婆婆不會這麼快就封城，怎料婆婆卻說「是不是故意要拖時間，然後不給紅包？」

▲婆婆要原PO過年別回婆家，但紅包錢要先給。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

老公聽完後氣炸，原PO也覺得婆婆這次真的很過分，「我知道疫情嚴重我們又住桃園難免會覺得忌諱，但妳不關心我們，反而只關心妳和那些孩子的紅包可能會拿不到？有人媽媽這樣做的嗎？我們欠妳的嗎？」

貼文一出，網友們也覺得誇張，「到底是多愛錢，都不會體諒兒子媳婦」、「這種要錢方式，我一毛都不會給」、「這婆婆有什麼問題？要錢要成這樣，紅包還要規定要包多少，看了很討厭」、「那誰匯錢給妳小孩的紅包，請小姑跟大伯比照辦理啊」、「長輩無理就不要理她啊！包紅包要量力而為」。