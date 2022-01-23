LIVE／北市+4！圓山飯店廚師一家感染源不明　柯文哲開記者會說明

記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心23日公布，國內新增52例本土病例，其中台北市占4例，1例在北投，3例在士林。台北市士林一名男房仲確診後通知妹妹、母親與新北市的一名友人，該3人經採檢確診，且Ct值低、感染源不明。有關北市疫情，台北市長柯文哲23日下午3時30分召開記者會說明，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

台北市士林區一名擔任房仲（案18375）的男子出現感冒症狀，曾到南港區某間診所看診，因未見好轉自行到醫院採檢，採檢呈現陽性，Ct值19.6，並告知妹妹、媽媽以及友人自己確診。

妹妹（案18396）在圓山飯店B1點心廚房擔任廚師，1月21日出現咳嗽症狀，上班到一半接到哥哥電話後，主動向主管報告，經由主管安排快篩，1月22日快篩陽性，Ct值13.2，病毒量高；而媽媽（案18441）也篩出陽性。

友人（案18397）住在新北，1月17日晚間與朋友（北市士林區確診個案18375）等4人相約聚餐，1月18日因為喉嚨痛、流鼻水到診所就醫，1月22日接獲案18375告知確診消息，自行到醫院採檢，PCR陽性，Ct值19.4，收治專責病房隔離治療。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前尚未釐清是誰傳給誰，哥哥的友人住在新北市，哥哥、妹妹與媽媽住台北市，感染的源頭雙北積極調查中，房仲哥哥在1月18日發燒，1月23日確診，是在出現症狀後自行採檢，也立即通知妹妹與友人，這是很好的示範，鼓勵市民在這段時間有症狀就要及時快篩或者打1922通報，有助於社區及時發現感染源。

圓山飯店22日晚間接獲台北市政府衛生局通知，匡列場域和人員包括點心廚房和點心廚房的員工，員工已快篩185人，目前呈陰性，將再針對飯店600人採檢；同時，業者已針對點心廚房、全館公共區域、所有餐廳內外場進行清消。

有關圓山飯店女廚師一家三口確診，北市府23日下午3時30分將召開記者會，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、聯合醫院副總院長璩大成、衛生局等相關局處將針對疫情有進一步說明。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

