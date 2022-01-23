　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／北市+4！圓山飯店廚師一家感染源不明　柯文哲開記者會說明

記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心23日公布，國內新增52例本土病例，其中台北市占4例，1例在北投，3例在士林。台北市士林一名男房仲確診後通知妹妹、母親與新北市的一名友人，該3人經採檢確診，且Ct值低、感染源不明。有關北市疫情，台北市長柯文哲23日下午3時30分召開記者會說明，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

台北市士林區一名擔任房仲（案18375）的男子出現感冒症狀，曾到南港區某間診所看診，因未見好轉自行到醫院採檢，採檢呈現陽性，Ct值19.6，並告知妹妹、媽媽以及友人自己確診。

妹妹（案18396）在圓山飯店B1點心廚房擔任廚師，1月21日出現咳嗽症狀，上班到一半接到哥哥電話後，主動向主管報告，經由主管安排快篩，1月22日快篩陽性，Ct值13.2，病毒量高；而媽媽（案18441）也篩出陽性。

友人（案18397）住在新北，1月17日晚間與朋友（北市士林區確診個案18375）等4人相約聚餐，1月18日因為喉嚨痛、流鼻水到診所就醫，1月22日接獲案18375告知確診消息，自行到醫院採檢，PCR陽性，Ct值19.4，收治專責病房隔離治療。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前尚未釐清是誰傳給誰，哥哥的友人住在新北市，哥哥、妹妹與媽媽住台北市，感染的源頭雙北積極調查中，房仲哥哥在1月18日發燒，1月23日確診，是在出現症狀後自行採檢，也立即通知妹妹與友人，這是很好的示範，鼓勵市民在這段時間有症狀就要及時快篩或者打1922通報，有助於社區及時發現感染源。

圓山飯店22日晚間接獲台北市政府衛生局通知，匡列場域和人員包括點心廚房和點心廚房的員工，員工已快篩185人，目前呈陰性，將再針對飯店600人採檢；同時，業者已針對點心廚房、全館公共區域、所有餐廳內外場進行清消。

有關圓山飯店女廚師一家三口確診，北市府23日下午3時30分將召開記者會，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、聯合醫院副總院長璩大成、衛生局等相關局處將針對疫情有進一步說明。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

►煮飯最強秘密武器

ET快訊
莫德納幾乎沒了！　柯文哲：「只剩BNT」別挑三揀四
快訊／林姿妙宣布：停辦「歡樂宜蘭年」
快訊／宜蘭再+1！長榮鳳凰男櫃台「女友確診」　Ct值僅14
快訊／高雄已42例　陳其邁坦言：已傳染到第二波
快訊／鴻海子公司17人確診！　即起停工
快訊／北市+4本土！　3人住士林、1人北投
LIVE／北市+4！　柯文哲開記者會說明
陳時中：維持加強版二級警戒　滾動式檢討
台南市新增5足跡　3家名店公布
快訊／蘆洲男病毒量高　侯友宜：跟圓山確診者「同桌共餐」
快訊／桃園確診「宜蘭足跡公布」　清水地熱、羅東夜市
快訊／桃園增32例　「新增8公司」員工確診
快訊／長榮鳳凰酒店男櫃台確診！　足跡到過客運、超商、喜互惠
快訊／高雄爆量足跡曝！　好市多、漢神巨蛋、IKEA
第21期1/26開放預約第三劑　2/7起施打
LIVE／桃園今增32例　鄭文燦最新說明
快訊／蘆洲男確診Ct值19　4人聚餐完隔天喉嚨痛
快訊／新竹大量足跡公布！　遍布多家超商
快訊／圓山女廚師哥、友人足跡曝光　星巴克、瓦城
快訊／IKEA高雄店　即刻起停業大清消

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

過年不開接種站！柯文哲：25日加開量能「只剩BNT」　民眾別挑三揀四

蘇貞昌領軍視察指揮中心　陳時中啟動保全醫療五大措施

快訊／房仲1家3口住士林　圓山飯店廚師職場快篩531人、353陰性

快訊／蘆洲男病毒量高　侯友宜證實：跟圓山確診者「同桌共餐」

LIVE／北市+4！圓山飯店廚師一家感染源不明　柯文哲開記者會說明

快訊／蘆洲男確診Ct值19　4人聚餐完隔天喉嚨痛

長治鄉長高調秀尾牙餐會照片　民眾驚見鍾佳濱坐台下沒戴口罩

快訊／圓山女廚師哥、友人「病毒量高」　足跡曝光：星巴克、瓦城

快訊／默沙東新冠口服藥來了！　第一批預計明清晨抵台

北市聯醫：1／24起發燒、咳嗽症狀先快篩　若陽性與衛生局聯繫

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

MAMAMOO頌樂飆高音唱《Let It Go》　《兩天一夜》成員爆揍吉祥物...頭罩掀開嚇瘋

耍帥一口氣乾滿杯伏特加　新北古拉格斯到廁所爆吐

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

桃園一夜篩出63陽性！遠雄自貿港區「至少萬人採撿」

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

過年不開接種站！柯文哲：25日加開量能「只剩BNT」　民眾別挑三揀四

蘇貞昌領軍視察指揮中心　陳時中啟動保全醫療五大措施

快訊／房仲1家3口住士林　圓山飯店廚師職場快篩531人、353陰性

快訊／蘆洲男病毒量高　侯友宜證實：跟圓山確診者「同桌共餐」

LIVE／北市+4！圓山飯店廚師一家感染源不明　柯文哲開記者會說明

快訊／蘆洲男確診Ct值19　4人聚餐完隔天喉嚨痛

長治鄉長高調秀尾牙餐會照片　民眾驚見鍾佳濱坐台下沒戴口罩

快訊／圓山女廚師哥、友人「病毒量高」　足跡曝光：星巴克、瓦城

快訊／默沙東新冠口服藥來了！　第一批預計明清晨抵台

北市聯醫：1／24起發燒、咳嗽症狀先快篩　若陽性與衛生局聯繫

快訊／疫情延燒！高雄台鋁生活商場宣布：C區美食街今營業至14：00

新增確診數回落　大陸國家衛健委：過早解封「易反彈」

社會科記憶性背誦題目降低　試考生認為「難易適中」

房仲沒說！付斡旋後…發現是「露台外推加蓋」　可退？專家回應了

過年不開接種站！柯文哲：25日加開量能「只剩BNT」　民眾別挑三揀四

77老大曝大吵廠商拍桌閃人！　被酸民找碴沒在怕：直球對決　

長榮鳳凰酒店1員工確診+外來足跡　林姿妙宣布歡樂宜蘭年停辦

蘇貞昌領軍視察指揮中心　陳時中啟動保全醫療五大措施

快訊／長榮鳳凰男櫃台確診「女友採檢陽性」！Ct值僅14

她捐腎臟給男友…結果就被劈腿狠甩！　渣男回嗆：你只是裝大方

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

政治熱門新聞

若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

快訊／蘆洲爆確診「曾到台北用餐」　衛生局緊急疫調

快訊／亞旭中和廠隱匿支援桃園　新北急匡414人PCR結果出爐

LIVE／春節前疫情南北齊發　蘇貞昌赴疫情指揮中心

南港房仲、圓山飯店廚師是一家人　黃珊珊憂感染源不明

快訊／圓山女廚師哥、友人「病毒量高」　足跡曝光：星巴克、瓦城

北市確診+3　北市15：30召開記者會

蘇貞昌視察指揮中心「不升三級」原因曝光

蘇貞昌視察指揮中心　「國人戒慎不必恐懼」

快訊／北市Ct值10家庭主婦足跡曝光　曾到訪內湖好市多

快訊／默沙東新冠口服藥來了！　第一批預計明清晨抵台

快訊／蘆洲男確診Ct值19　4人聚餐完隔天喉嚨痛

快訊／新北公布確診足跡　板橋高鐵站、捷運西門、永寧、土城醫院

中央疫情圖表「桃園跟雙北一樣慘」　她開酸了

更多熱門

相關新聞

北市確診+3　北市15：30召開記者會

北市確診+3　北市15：30召開記者會

台北市副市長黃珊珊23日證實，台北市南港房仲和圓山飯店女廚師是一家人，一家三口確診，擔憂感染源不明。對此，台北市政府下午3時30分將召開記者會說明。

南港房仲、圓山飯店廚師是一家人　黃珊珊憂感染源不明

南港房仲、圓山飯店廚師是一家人　黃珊珊憂感染源不明

柯文哲擬初四加開疫苗接種　「九字口訣」呼籲阻斷傳播鏈

柯文哲擬初四加開疫苗接種　「九字口訣」呼籲阻斷傳播鏈

獨／圓山廚師確診　柯文哲險踏飯店「民眾黨尾牙緊急喊卡」

獨／圓山廚師確診　柯文哲險踏飯店「民眾黨尾牙緊急喊卡」

北市再增確診！圓山飯店廚師染疫

北市再增確診！圓山飯店廚師染疫

關鍵字：

房仲圓山飯店柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今增52例本土！另增37例境外移入

最寵老婆4星座男！Top 1有求必應

確診男高雄騎回台北　足跡網怕爆

若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

「升三級都難擋！」台大醫：建議兩招自救

澎恰恰亮存摺「已賺3000萬」！債主正面槓上

美：第3劑打mRNA疫苗　Omicron防護力最有效

泌尿醫警告：4種水別喝「放過夜細菌暴長」！

17歲男「賣腎買iPhone」　10年後現況曝

即／宜蘭礁溪某五星溫泉飯店「傳有人確診」！

板橋挖到「5000年巨大古木」！學者揭重要價值

怎會以為要升三級？醫喊不做這2事：升四級也沒用

阿諾肇事爆嚴重車禍！駕駛滿頭血

獨／咪妃結婚了！　熱戀3月閃嫁型男老公

陳嘉玲的小朋友長大了！謝盈萱曝「俗女寶寶」近況

更多

最夯影音

更多
耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了
朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面