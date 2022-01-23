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吳寶春再訪花蓮找靈感　品嚐在地食材特色研發新產品

▲▼吳寶春再度到訪花蓮由農業處長陪同，實地訪查縣內農會及農園，深入了解花蓮特色農產品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

烘焙大師吳寶春再度到訪花蓮由農業處長陪同，實地訪查縣內農會及農園，深入了解花蓮特色農產品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

繼去年9月，世界烘焙大師吳寶春師傅親自到花蓮演講，並與花蓮在地的烘焙業者互動交流，激發在地特色食材與麵包未來的發展與多樣性。今年甫始，吳寶春大師在縣長徐榛蔚的邀請下，再度到訪花蓮，由農業處長陪同，實地訪查縣內農會及農園，走訪花蓮的特色農產品。

▲▼吳寶春再度到訪花蓮由農業處長陪同，實地訪查縣內農會及農園，深入了解花蓮特色農產品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此次參訪，吳寶春師傅拜訪了花蓮北區及中區的農會及多位農友，由鳳榮地區農會、光豐地區農會及吉安鄉農會總幹事帶領多位農友，介紹了本地的多項特色農產品及加工量能，像是黃豆、肉桂、黑糖、天貝、樹豆、紅糯米、芋頭、木耳等等，讓吳寶春師傅能夠藉由了解每項食材的特性，運用在烘焙產品裡，不僅能更為增添風味，更賦予其背後的意義。

▲▼吳寶春再度到訪花蓮由農業處長陪同，實地訪查縣內農會及農園，深入了解花蓮特色農產品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長吳昆儒說，如同吳寶春師傅的經典名言：「冠軍只是當下，學習才是永遠。」，去年10月，吳寶春師傅前往義大利米蘭，參加「潘尼朵尼世界盃」（Panettone World Championship）大賽，並藉此機會在當地學習了加工果品的方法，感謝吳寶春師傅毫無保留的與我們分享這段所學的知識，後續我們也將和吳寶春師傅攜手合作，進行農產食材的研發，以盼能為花蓮農產品開拓食材應用領域，創造新的發展方向。

▲▼吳寶春再度到訪花蓮由農業處長陪同，實地訪查縣內農會及農園，深入了解花蓮特色農產品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，花蓮縣是全國重要的有機農業生產大縣，從種植面積、生產品質、出貨總量都是國內數一數二，每一季皆有其特色的作物，此外，花蓮從山到海，都具備了豐富的發展能量，花蓮擁有最純淨的水源，透過有機農法，保留了農作物自身原有的滋味，作為麵包的原料，更能體現出這塊土地的味道，也期盼透過吳寶春師傅，讓花蓮的滋味，帶向世界。

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