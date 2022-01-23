闖北市議員服務處偷現金3千元　慣竊搭火車到雲林睡公園被逮

記者張君豪／台北報導

台北市大同區承德路2段市議員陳炳甫議員服務處，去年12月20日凌晨4時許遭到竊賊入侵、搜刮財物得手3000元，雖然引發保全系統警鈴，但保全人員與警方到場時，竊賊已逃之夭夭，轄區大同警分局寧夏路派出所長葉育忻會同議員陳炳甫到場勘查，發現辦公室門鎖未遭破壞，經調閱監視器發現一戴黑口罩、手套、黃色毛帽的竊賊所為，嫌犯從後窗翻入辦公室內，警方鎖定盧姓慣竊（59歲）追查。

▲盧姓竊嫌闖入市議員陳炳甫服務處行竊，事後逃到雲林縣公園露宿仍遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲盧姓竊嫌闖入市議員陳炳甫服務處行竊，事後逃到雲林縣公園露宿仍遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區寧夏所警方一眼認出該年邁竊賊為盧姓慣竊，該竊嫌在轄內相當出名，警方早已熟知他的長相及犯案手法，擴大調閱監視器發現，盧男得手後立即跑到萬華區麻將館打麻將，之後便到萬華車站搭車南下雲林，警方立刻派員追查。

▲盧姓竊嫌闖入市議員陳炳甫服務處行竊，事後逃到雲林縣公園露宿仍遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

大同警方奔赴雲林縣，擴大調閱火車站及當地監視器，並會同當地派出所及雲連縣刑大幹員，最後在火車站旁公園查獲正在熟睡的盧嫌，被逮捕時，身上贓款已花用殆盡，僅剩300元，並起獲作案工具老虎鉗等證物。

盧嫌落網後向警方表示，因積欠萬華區某麻將館消費入場費，不得已將身分證留在館內抵押，為贖回證件才闖入市議員服務處行竊。警方則依加重竊盜罪準現行犯將盧嫌帶回偵辦。

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