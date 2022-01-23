挨轟空降！民眾黨推「美女刺客」參選金門　周曉芸：我只是回家

▲民眾黨推出周曉芸來參選金門縣議員 。（圖／民眾黨提供）

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

縣市議員選舉，民眾黨在金門也沒打算缺席，推出了「美女刺客」周曉芸，過往都在健康管理相關產業服務的她，這次回到金門參選，被人質疑是空降，不過她說「我本來就是金門的孩子，我只是回家而已」。

「在外面服務這麼久，他也想服務自己家的人」，周曉芸說自己就是這樣的念頭，她也相信有很多在台灣的金門孩子也這樣想，也想回家為自己的家做事。她也坦言決定回家之前，有很多長輩跟她說，金門是很難改變的。但周曉芸想要用這世代的方式來試，喚起更多像她一樣想法的年輕朋友。

▲民眾黨推出周曉芸來參選金門縣議員 。（圖／民眾黨提供）

她認為：「金門可以創造更多好的工作機會和環境，讓在台灣唸完書的人，喜歡金門的人，有一個待得下去的環境與氛圍，，金門需要更多人回家，我們需要保護、傳承、新創、發展金門」。過去的周曉芸在醫院擔任護理主管近15年，也有3年長照管理經驗，目前擔任居服機構負責人，及和友人合作醫療AI產業。也在國際組織台北社企扶輪社擔任秘書長一職，對於社會公益參與不遺餘力。嚴謹積極的工作態度，接觸社會服務的熱心，都結交不少各行業的菁英，也從他們的身上學到更多待人處事的好榜樣。

最後他說，她相信，「回家參選是正確的選擇，給回家的女兒一個發揮的機會」，也給更多想回家的人機會，金門可以更好，她會跟著金門一起變的更好。

▲民眾黨推周曉芸參選金門縣議員 。（圖／民眾黨提供）