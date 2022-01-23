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年節鎖定誠品、寶雅「雲林精品」專區！多款農特產送禮自用兩相宜「樂檸漢堡」聯名雲林柳橙享飲品專屬杯

▲▼雲林,雲林精品,農產,雲林良品,誠品知味,POYA寶雅,樂檸漢堡。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林優秀的農特產品種類眾多且新鮮高品質，能滿足各種消費者需求，近日在誠品及POYA寶雅兩大通路品牌就能買得到。（圖／雲林縣政府提供，下同）

消費中心／綜合報導

美味的農特產品除了平時滿足許多人的口腹之欲以外，也是過年等重要節日送禮的貼心好選擇，而擁有多項專屬在地特色的雲林農產品，是不少民眾的首選。為了讓消費者能更方便購買，並且再度擴大雲林農產品的能見度與品牌知名度，雲林縣政府運用農業資源結合地方產業特色，發展雲林農產精品產業，推動「雲林良品」在地農產品牌，今年年節期間更特別跨界結盟「誠品知味」及「POYA寶雅」兩大通路品牌，推出「雲林精品」專區，提供民眾更全面與即時的購買管道。消費者可自即日起至全臺誠品知味市集門市及「誠品線上」購物平臺、1月24日起至POYA寶雅80間指定門市及「POYA Buy寶雅線上買」共多達110個銷售據點，隨時隨地挑選雲林在地優良農特產精品，入手送禮自用兩相宜。

▲▼雲林,雲林精品,農產,雲林良品,誠品知味,POYA寶雅,樂檸漢堡。（圖／雲林縣政府提供）

▲▼雲林縣政府致力提升雲林農產品的能見度與品牌知名度，積極推動「雲林良品」在地農產品牌。

▲▼雲林,雲林精品,農產,雲林良品,誠品知味,POYA寶雅,樂檸漢堡。（圖／雲林縣政府提供）

誠品及POYA寶雅兩大通路品牌的「雲林精品」專區中，產品不僅多元、新鮮且高品質，還可以滿足各種消費者需求。像是喜歡喝咖啡聞香的人，可選雲林古坑咖啡-TGC台灣小農滴濾式咖啡禮盒、劍湖山世界-酷咖啡古坑掛耳式濾泡咖啡、保證責任雲林縣瓊埔合作農場-地瓜拿鐵。下午肚子餓時想來點小零嘴，可買上豐環球-五穀堅果海苔脆片、杏仁海苔脆片、黑米燒海苔脆片、台式烤海苔；想為餐點加小菜的人可入手筍友部落-韓式香脆筍、黃金醬筍、糧莘庇護農場-紅藜香鬆；堪稱料理靈魂的油品，有賴記苦茶油-低溫鮮榨苦茶油、嚴選黑麻油、嚴選白麻油；吃火鍋時必備的盈盈農圃-有機段木香菇、有機猴頭菇、品安實業行-山鯛片；愛吃米製品不可錯過的玉山碾米-纖米條、纖米粒、糙厚米餅、黑米茶；風味獨特令人喜愛的祥鳳珍-黑豆吉祥禮盒、黑豆麵；注重健康養生的人可選鈺統食品-三機有機大燕麥片禮盒、三機紫芋甘藷營養棒；另有月光下友善農場-台灣小麥塊、瑞春醬油-五虎醬禮盒、晁陽農產-挺安心禮盒等。

▲▼雲林,雲林精品,農產,雲林良品,誠品知味,POYA寶雅,樂檸漢堡。（圖／雲林縣政府提供）

▲民眾即日起可至誠品知味及POYA寶雅兩大通路共110銷售據點的「雲林精品」專區，選購喜愛的農特產品和禮盒。

此外，同樣身為臺灣在地品牌的「樂檸漢堡」也以實際行動支持雲林農業，將於1月24日推出最強聯名：「雲林精品x樂檸漢堡」香橙系列飲品，包含黃橙鮮果微泡、黃橙菁茶、黃橙純果汁，原料使用雲林在地柳橙展現十足「橙」意，更特地打造「雲林精品x樂檸漢堡」專屬聯名杯，邀請民眾一起穿短褲到樂檸漢堡選購最清爽可口的香橙特調，用舌尖品嚐雲林在地的美味。

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