併購大潤發再併家樂福可能性？全聯董座林敏雄回答了

▲全聯開設東台灣最大旗艦店「台東中山店」，董事長林敏雄（右3）出席時，被媒體關心通路併購話題。（圖／業者提供）



記者林育綾／台東報導

全聯併購大潤發，目前正等待公平會審查，若成功併購，是否可能再併下家樂福？全聯福利中心董事長林敏雄今（22）日透露，「我買的話，公平會是一定不通過」，但提到若統一買，就有可能。

全聯福利中心今（22）日開幕台東首間最大旗艦店，斥資超過5億元，打造5層樓高賣場，1到2樓為超市，3到5樓未來是無印良品。而全聯董事長林敏雄出席開幕剪綵活動，也讓通路合併話題再次浮上檯面，受到媒體關切。

▲全聯董事長林敏雄出席台東中山店開幕剪綵，也力挺鳳梨釋迦。（圖／記者林育綾攝）

面對傳言全聯仍有意競標家樂福，他回應「我買的話，公平會是一定不會過，若是統一買下，也許會通過。」還說，負責家樂福出售的摩根士丹利先前曾找過他，但自從全聯對外公布合併大潤發，「摩根就比較不理我」。對於傳聞家樂福出售案中，遠東、momo等買家因價格過低，已經破局，林敏雄對此也表示不知情。

目前全聯在全台有1080店，去年營業額超過目標，達到約1590億元，今年也規劃再拓展40到50間店。如果大潤發案獲公平會通過，預計可再挹注22家店，約250億元營收，有望挑戰全年1900億業績。

▲全聯開設台東中山店，是東台灣最大旗艦店。（圖／業者提供）

林敏雄今出席東台灣最大旗艦店「台東中山店」開幕儀式，也邀請台東縣長饒慶鈴出席，饒慶鈴提到，跟全聯結緣是從熱氣球活動開始，台東成了福利熊熱氣球的「寄養家庭」；而台東是鳳梨釋迦的產地，去年外銷受阻時，全聯第一時間打來台東問能提供什麼幫助，讓她相當感動。

▲台東縣長饒慶鈴（左）、全聯董事長林敏雄（右）。（圖／業者提供）

林敏雄也說，全聯身為本土企業，台灣農業遇到任何問題，一定站在第一線；更透露自己原本也沒吃過鳳梨釋迦，一吃驚為天人，甜度沒話說，他相信台灣人能吃到本土這麼好的水果是福氣，認為一定要好好推廣給國民；為此還拍攝廣告，教消費者怎麼吃鳳梨釋迦，甚至之前打疫苗也贈送，期待有更多消費者品嚐。

▲全聯積極推廣台東鳳梨釋迦。（圖／記者林育綾攝）

▲▼搶攻台東婆婆媽媽市場！全聯斥資超過5億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

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