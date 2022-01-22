疫情燒！學測國寫防疫試場增開到9間　國綜違規達43件

▲學測今天進入第二天。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

大學學科能力測驗今（22日）進入第二天，下午第二堂考國寫，受到本土新冠肺炎疫情升溫影響，學測主辦單位、大學入學考試中心表示，今天國寫使用隔離試場人數和國綜一樣是22人，隔離試場也是12間，但備用試場增加到12間，防疫試場則增開到9間，比上一節增加3間，主因是考生有咳嗽及發燒狀況。

學測今天邁入第二天，下午第二堂考國寫，根據大考中心資料，今年國寫共 11萬6197人報考2900人缺考，缺考率2.50%，較去年2.36%上升0.14%。

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▲大考中心主任周兆民說明試場狀況。（圖／大考中心提供）

針對今天學測試場狀況，大考中心主任周兆民表示，今天下午國寫使用隔離試場人數維持22人，隔離試場也和上一堂一樣為12間，但備用試場增加到12間，主要是考生咳嗽與不自主發出聲音，故調整到備用試場應考；另在防疫試場部分，國寫又比國綜再增加3間，主要是因為考生咳嗽比較厲害及發燒。

至於考生違規部分，周兆民表示，根據目前收到通報，今天下午第一節國綜考試時，共有43件違規，包括行動電話未完全關機有27件，攜帶已關機行動電話或其他不可攜帶物品入座有13件，還有攜帶物品發出聲響。