東吳進修部複驗陰性！陳時中宣布取消3案號「疑是舊案或檢體污染」

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情南北燒，不過，北部疫情有些個案調查後取消案號，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日宣布，東吳大學進修班確診者（案18182）、桃園車禍被驗出確診男17970以及桃園陪病被驗出18183，病毒量低、複驗陰性，三案例都有可能是舊案或者檢體污染，取消它的案號。





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▲案17630銀行及西堤相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

指揮中心表示，今日新增本土個案為12例男性、70例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為29例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(13例)、加拿大及新加坡(各4例)、菲律賓(3例)、印度、土耳其及香港(各2例)、奧地利、奈及利亞、義大利、柬埔寨、德國、越南及巴西(各1例)移入；另11例調查中。入境日介於去(2021)年12月31日至今(2022)年1月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,418,957例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,400,086例排除)，其中18,238例確診，分別為3,331例境外移入，14,853例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案18182，再次採檢為陰性，改判排除)，累計117例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

