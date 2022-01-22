桃園孕婦確診「感染源不明」！　大湳市場買菜女「和機場同定序」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情南北延燒，中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增82例本土病例，當中以桃園66例最多，除亞旭電腦廠64例外，還有1例感染源不明孕婦以及1例桃機相關照服員的家人。指揮中心另公布最新定序結果，先前感染源不明曾經到桃園大湳市場活動的母女，當中一人已定序出來與機場群聚屬於相同Omicron。

Omicron來勢洶洶，桃機西堤群聚釀出亞旭電腦廠大量群聚，高雄港區也爆本土疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨曾點名幾案比較擔心，包含桃園感染源不明太陽板工廠上班、曾有大湳市場買菜的母女，高雄港區則有其複雜性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據指揮中心日前公布，這對前往買菜的母女（案18154、18135），女兒在科技廠上班，日前因有症狀就醫採檢驗出陽性，當時認定感染源不明，而經過基因定序，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，案18135（女兒）已經定序出來與機場群聚屬相符，從序列來看可能屬於同一傳染鏈，不過中間有些沒找到的中間個案或接觸史，還要進一步了解。

不過，今天新增本土病例中，桃園多了一例感染源不明個案，發言人莊人祥說，是一名孕婦，1/19因為咳嗽、流鼻水、喉嚨痛的症狀就醫，採檢確診，Ct值僅15，病毒量高，感染源仍在調查當中。

桃園另增一案則與桃機相關，為染疫居服員的家人，隔離期滿前採檢確診。