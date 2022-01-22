學測國綜《斯卡羅》入題　試考生認為「難易適中」

▲學測今天進入第二天。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（22日）進入第二天，下午首節考國語文綜合能力測驗（國綜），入闈協助審題的試考生表示，今年國綜文章取材與社會議題結合，題材包括環境、文化等面向，今年新增混合題型，考驗學生對於文章摘要、文字精煉與語意分析能力，試卷著重文意理解，試卷沒有過於刁鑽題目，整體而言屬於「難易適中」。

▼考生進入教室前要噴酒精消毒。（圖／大考中心提供）

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試考生舉例說，今年國綜在題組35到37題跟環境保護有關，提供考生對氣候變遷的不同觀點，第4題則暗中扣合熱門影視作品《斯卡羅》，討論原住民族的歷史與文化認同，而選擇題，偏向測驗考生在中短篇文章中快速提取與分析資料能力。

入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年國綜文言與白話素材約一半，試題取材符合學科本質的專業素材，可謂廣度與深度兼具，試題以閱讀評量與思考能力為主軸，著重對文章的理解，並需運用所學知識能力解析試題，並無記憶性、艱深的國學常識或枝微末節的考題，整體來說，試卷難易度為「難易適中」。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）分析，今年國綜命題，想要在學測與指考中取得平衡，從試題中可見出題者兼容學測與指考鑑別度用心。有別於傳統試題，今年的考題著重在學生須將知識加以鎔鑄與應用，而非單向的記憶。如國學以古裝劇加以包裝(29)，或融入偏向法學與法律概念(27)，以及多元族群以斯卡羅入題(4)，還有國定古蹟鄭崇和墓加上文資相關法條(20-22) 、環境議題(35-37)均有入題。

全中教認為，今年新增的混合題型部分，第2題佔分高達14分，內容關涉環境議題，在這兩年病毒肆虐之下，可透過考題引導學生審視與反思人類與大自然間的相處關係，是素養型考題需要提醒考生的一個亮點。整份而言，試題難易為中間偏難，具高鑑別度，統整思考與推論能力強者有優勢。



