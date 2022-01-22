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國綜使用隔離試場12間共22人　英文違規達48件

▲▼學測今天進入第二天。（圖／大考中心提供）

▲學測今天進入第二天。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

大學學科能力測驗今（22日）進入第二天，受到本土新冠肺炎疫情升溫影響，學測主辦單位、大學入學考試中心表示，今天國綜使用隔離試場人數和上午一樣是22人，但隔離試場增加1間到12間，備用試場也開設9間，防疫試場則增開到6間，比上午增加兩間，主因是考生有咳嗽及不適狀況。

學測今天邁入第二天，下午第一堂考國綜，根據大考中心資料，今年國綜共 11萬6197人報考2385人缺考，缺考率2.05%，較去年1.70%上升0.35%。

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▼大考中心主任周兆民說明學測第二天考場狀況。（圖／大考中心提供）

▲▼學測今天進入第二天。（圖／大考中心提供）

針對今天學測試場狀況，大考中心主任周兆民表示，今天國綜科使用隔離試場人數維持22人，但隔離試場增加1間到12間，主因是一位使用隔離試場的考生，有些微咳嗽，為了安全起見單獨增開一間；面對目前嚴峻疫情，周兆民也強調，明天最後一天學測會持續進行。

至於備用試場部分，周兆民表示，國綜共開設9間，比上午3間增加6間，主要是有考生在考試時發出聲響；防疫試場則開設6間，比上午增加2間，一位考生咳嗽，另一位考生上午考試完畢後身體不適，送醫就診後返回試場，雖然沒有發燒，但基於安全考量，讓該考生在防疫試場應考。

至於考生違規部分，周兆民表示，根據目前收到通報，今天上午英文科共有48件違規，包括行動電話未完全關機有32位，攜帶已關機行動電話或其他不可攜帶物品入座有13位，另有3位是攜帶物品發出聲響。


 

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