Omicron案例暴增怕爆　他秀出「真實數字」信心喊話：真的不用慌

▲Omicron症狀像感冒一樣。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

今天（22）本土確診暴增82例，全民擔心很快就要升回三級警戒！前桃園市議員王浩宇公開數據，累積至今台灣有364例Omicron境外移入，其中有些人是完全沒施打疫苗，但這364人當中只有2人是重症，「重症率為0.54%（類似於流行性感冒）」，呼籲民眾做好防疫，不要產生無謂的恐慌。

王浩宇在臉書轉貼數據，Omicron境外移入病例共364例，即使沒接種疫苗，多數患者也都是輕症，重症的2例為一男一女，案一是20多歲男性，曾接種過一劑AZ加上兩劑BNT，肺部輕度發炎，經過住院治療2周已康復；案二則是30多歲的孕婦，曾接種兩劑AZ疫苗，肺部輕微發炎，無須供氧治療，住院2周即康復。

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▲境外移入累計364例，其中2例重症。（圖／疫情指揮中心）



王浩宇指出，從境外移入的例子來看，Omicron目前在台灣的重症率是0.54%，相當於流行性感冒的重症率，「目前台灣沒有死亡個案，死亡率為0%」，大多都是打完疫苗後仍突破性感染，「做好準備、施打疫苗、不用恐慌。」

網友留言，「不過也別因為不會重症就輕忽了，沒人知道會不會有什麼後遺症」、「擔心主要是在於會影響別人以及需要隔離啦，如果是上班族哪有本錢隔離兩週」、「不需要恐慌啊，之前怎麼防疫，現在就怎麼做，都兩年了，大家應該知道如何防範」、「這病毒真的像流感一樣，既然除不掉，就學習與之共存吧。」