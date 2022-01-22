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港大研究：全球疫苗策略令新冠病毒弱化　有望成為普通感冒

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

▲香港疫情。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港大學微生物學系的研究認為，全球疫苗接種策略已迫使SARS-CoV-2進入新的進化軌跡，藉降低複製適應性以換取更好的免疫逃逸，根據這發展，疫苗接種包括額外加強針可能會進一步引導病毒突變及減弱。該項研究的負責人，港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，希望Omicron繼續遵循這一進化軌跡，成為一種溫和只導致普通感冒的冠狀病毒。

研究小組透過一系列的細胞和小鼠模型，了解 Omicron病毒在細胞內的複製能力和致病性。研究人員發現，在人類肺部和腸道上皮細胞的實驗中，Omicron 活病毒的複製量，比原始毒株（野生型）及 Alpha、Beta和Delta等為低。與野生型病毒相比，Omicron在人類肺部上皮細胞中的複製效率低三倍以上。Alpha、Beta和Delta變種病毒的複製水平與野生型相似或較高。

▲▼香港新冠疫情,餐廳,塑膠隔板,Omicron。（圖／路透社）

這項研究的負責人港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇說，「我們的研究顯示，人體因為疫苗或感染刺激免疫系統對抗病毒，因而壓迫新冠病毒基因變種試圖擺脱人類的免疫系統，這些基因突變也同時降低病毒在肺部的繁殖效率。」

袁國勇還說，「我們希望Omicron 繼續遵循這一進化軌跡，成為一種溫和只導致普通感冒的冠狀病毒。我們在11月25日培育出Omicron病毒後，一直加緊研究這種新的變體究竟比以前的變體更溫和或更危險。」

總體而言，該研究顯示，當前的全球疫苗接種策略已迫使SARS-CoV-2進入新的進化軌跡，藉降低複製適應性以換取更好的免疫逃逸。根據這發展，疫苗接種包括額外加強針可能會進一步引導病毒突變及減弱。

該項研究已發表於國際期刊Nature《自然》，題目為：Attenuated replication and pathogenicity of SARS-CoV-2 B.1.1.529 Omicron

▲▼香港防疫,新冠病毒,機場。（圖／路透社）

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