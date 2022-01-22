陳時中認定亞旭「大規模移工群聚」　擴大採檢2000人不得任意移動

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（22）日公布新增82例本土病例，其中桃園自貿經濟港區亞旭公司昨日採檢1005人，驗出63人確診，另有一名為離職員工也被驗出，總共64人確診，亞旭累積70人染疫。指揮官陳時中表示，亞旭案是「大規模移工群聚」，會擴大採檢2000人，希望由外而內作為防堵疫情。

陳時中表示，亞旭案源頭為案18220，1/9到西堤用餐，但都沒有病識或警覺，直到採檢發現是陽性，且一次傳給10人。指揮中心昨天立即決定擴大採檢，總共採檢1005人，63人驗出陽性，另一名離職員工採檢也驗出陽性。至今總共有70人確診，其中有56人送到劍潭安心檢疫所，感謝台北市及時把房間準備好，讓病患可以直接做移動。70位裡面有6位是本國籍，相關疫調請桃園市持續做追蹤。

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▲亞旭相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，該案看起來大部分是屬於移工群聚，遠雄有兩棟大樓、30家廠商，亞旭是其中一家，且相對規模較大，其餘29家也在大樓裡面。因為在公共進出場域、用餐場域都有所重疊，今日也展開其他2000人採檢，等結果出來再來分析擴散情況。此外，指揮中心也會在遠雄自貿園區設置採檢站，希望有高度懷疑進出者也可以自行採檢。

陳時中另提到，移工宿舍分為兩個區域，一個在廠區內、一個在廠區外，廠區內有200家是移工宿舍的人，已要求不得任意移動，等到整體採檢過釐清疫情，才能做安置處理。

至於已驗出的本土案例，就要麻煩衛生局持續疫調與匡列，由於移工確診前跨越週末，指揮中心也擔心相關移工群聚，是否延伸到社區內，已請勞動部安排8組人，針對進到集中檢疫所進行移工調查，調查內容為是否在可傳染期與其他移工是否有相聚，也要求打電話請其他移工採檢。指揮中心也要求勞動部把其他移工找出來，希望針對由外而內的作為防堵疫情。

陳時中另提到，此次疫情相當具有威脅性，全民都需提高警覺。