警上門賭場負責人「火速」開門　麻將賭客來不及躲全被逮

▲警方破獲麻將職業賭場。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園68歲賴姓女子於桃園區北新街住處開設麻將職業賭場，因經常深夜打麻將擾鄰，左鄰右舍頗有怨言，員警經訪查監控，掌握賭客聚賭時段，21日晚前往查緝，儘管員警從氣窗攀爬確認後，敲門準備攻堅時，賴女「十分配合」在員警嚇令開門後，即迅速開門連賭客都來不及藏匿當場被逮。

▲▼賭場負責人十分配合開門，讓警方順利楊獲8男女賭徒。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所長吳政哲接獲情資，賴姓女子於住處開設麻將職業賭場，經常深夜打麻將擾鄰，左鄰右舍頗有怨言，員警經訪查監控，掌握賭客聚賭時段，於昨日22時30分，吳所長率員進行查緝。

▲陳國進局長頒獎勉勵有功人員。（圖／桃園警分局提供）

員警透過氣窗確認屋內人員正在聚賭，於是敲門準備進入，聽到敲門聲賴女就前來毫不猶豫迅速開門，抬頭見到員警嚇了一跳，屋內人員聽到動靜馬上關燈準備躲藏，被員警立即制止，現場共查獲負責人及賭客共8人(6女2男)，查扣賭資及賭具等物品，全案依法移請偵辦。年關將近，賭場蠢蠢欲動，賭場也容易衍生其他治安問題，警方將會加強查緝，以淨化轄區治安。

局長陳國進獲知後，也立即偕同義勇刑警協會大隊長吳裕松等人到分局來頒獎鼓勵有功人員，適逢重要節日（春節）安全維護工作即將到來，勉勵大家持續戮力維護轄區治安，讓民眾平安過農曆新年。