　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警上門賭場負責人「火速」開門　麻將賭客來不及躲全被逮

▲警方破獲麻將職業賭場。（圖／桃園警分局提供）

▲警方破獲麻將職業賭場。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園68歲賴姓女子於桃園區北新街住處開設麻將職業賭場，因經常深夜打麻將擾鄰，左鄰右舍頗有怨言，員警經訪查監控，掌握賭客聚賭時段，21日晚前往查緝，儘管員警從氣窗攀爬確認後，敲門準備攻堅時，賴女「十分配合」在員警嚇令開門後，即迅速開門連賭客都來不及藏匿當場被逮。

▲▼賭場負責人十分配合，讓警方順利楊獲8男女賭徒。（圖／桃園警分局提供）

▲▼賭場負責人十分配合開門，讓警方順利楊獲8男女賭徒。（圖／桃園警分局提供）

▲▼賭場負責人十分配合，讓警方順利楊獲8男女賭徒。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所長吳政哲接獲情資，賴姓女子於住處開設麻將職業賭場，經常深夜打麻將擾鄰，左鄰右舍頗有怨言，員警經訪查監控，掌握賭客聚賭時段，於昨日22時30分，吳所長率員進行查緝。

▲陳國進局長頒獎勉勵有功人員。（圖／桃園警分局提供）

▲陳國進局長頒獎勉勵有功人員。（圖／桃園警分局提供）

員警透過氣窗確認屋內人員正在聚賭，於是敲門準備進入，聽到敲門聲賴女就前來毫不猶豫迅速開門，抬頭見到員警嚇了一跳，屋內人員聽到動靜馬上關燈準備躲藏，被員警立即制止，現場共查獲負責人及賭客共8人(6女2男)，查扣賭資及賭具等物品，全案依法移請偵辦。年關將近，賭場蠢蠢欲動，賭場也容易衍生其他治安問題，警方將會加強查緝，以淨化轄區治安。

局長陳國進獲知後，也立即偕同義勇刑警協會大隊長吳裕松等人到分局來頒獎鼓勵有功人員，適逢重要節日（春節）安全維護工作即將到來，勉勵大家持續戮力維護轄區治安，讓民眾平安過農曆新年。

►必學！除濕機正確3用法

ET快訊
快訊／桃園+72！7本國籍確診　增1人感染源不明
快訊／亞旭停工仍繼續作業！　鄭文燦：將開罰
LIVE／3縣市爆確診　陳時中最新說明
快訊／侯友宜震怒！亞旭中和廠派68人支援桃園未通報　重罰30
快訊／桃園一夜爆+60　蘇貞昌最新指示曝光
快訊／桃園最新9足跡公布！　教會、孫東寶、家樂福
快訊／20多歲確診男「隱匿足跡」喝喜酒！168人採檢出爐
快訊／高雄大遠百即刻停業！　某診所急清消
LIVE／亞旭70人染疫　鄭文燦提前13：30最新說明
快訊／桃園美麗新台茂影城宣布：緊急停業一日
他驚爆：歌手跟AV女優約砲！　LINE洩3特徵瘋猜身分
快訊／亞旭群聚爆70例　30家工廠停工
朴信惠哽咽了！　崔泰俊200人面前宣誓：無論何時都愛妳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園+72！亞旭63移工7本國勞工確診　再增1人感染源不明

桃園男誤信「名師教你賺大錢」 加入投資群組險遭詐200萬

被影射遊說准許向華強父子來台居留　立委葉毓蘭告《自由》首勝

警上門賭場負責人「火速」開門　麻將賭客來不及躲全被逮

愛車被撞超火大…BMW駕駛下車亮刀揮砍！反被3人壓制頭部掛彩

台中警存上百照片14天逮118車手　男跳針「這都不是我的」露饀

空軍女士官控同袍硬來！下體貼唇色喊：吃雞了　判決讓她傻眼

縮縫鋼條噴出害12車爆胎　台61快速道路成地雷公路！

快訊／剛考完學測自然！嘉義某考場學生墜樓　送醫搶救不治

2天破2賭場逮49賭客！　3人沒掃QR Code多吃一罰單

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

《聲林3》黃祝賢儒超會扭、李杰明豁出去　李拾壹創作打動陳珊妮：我非常喜歡

原住民熱唱台語歌《再出發》 沒半句聽懂網：以為是族語

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

鳳梨鼠薯認睡4寶媽：那時候單身！　3次鞠躬道歉「幫忙女性赴湯蹈火」

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

快訊／桃園+72！亞旭63移工7本國勞工確診　再增1人感染源不明

桃園男誤信「名師教你賺大錢」 加入投資群組險遭詐200萬

被影射遊說准許向華強父子來台居留　立委葉毓蘭告《自由》首勝

警上門賭場負責人「火速」開門　麻將賭客來不及躲全被逮

愛車被撞超火大…BMW駕駛下車亮刀揮砍！反被3人壓制頭部掛彩

台中警存上百照片14天逮118車手　男跳針「這都不是我的」露饀

空軍女士官控同袍硬來！下體貼唇色喊：吃雞了　判決讓她傻眼

縮縫鋼條噴出害12車爆胎　台61快速道路成地雷公路！

快訊／剛考完學測自然！嘉義某考場學生墜樓　送醫搶救不治

2天破2賭場逮49賭客！　3人沒掃QR Code多吃一罰單

經國七海文化園區剪綵！蔡馬柯連郝罕見同框　柯文哲：肯定蔡的用心

美式賣場出現紐西蘭暖流引熱議！經過貨架莫名被吸過去　見圖秒懂「家長群組都在推」

快訊／桃園+72！亞旭63移工7本國勞工確診　再增1人感染源不明

快訊／亞旭累計70確診！通知停工仍繼續作業　鄭文燦發話：將開罰

突擊路人過年送禮口袋名單！小編公開私心推薦讓阿伯金歡喜

LIVE／高雄港群聚暴增！百貨診所國小急停業停課　陳其邁最新說明

快訊／亞旭中和廠派68人支援桃園竟未通報　侯友宜震怒「重罰30萬」

重磅閃光彈！朴信惠放「嘴對嘴親老公」婚紗照　幸福磨鼻子

南韓電池工廠爆炸起火！隔壁員工感受「劇烈搖晃」嚇傻　釀1死3傷

台東婆婆媽媽買爆！東台灣最大全聯開幕　5層樓賣場結合無印良品

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

社會熱門新聞

新北警補進266新血　全場最正「嬌點」是她

嘉義某考場學生墜樓　送醫搶救不治

「古井童屍」埋32年真相曝　兇手竟是最親的人

黑幫扣護照逼賣淫　她被硬上險逃脫

即／嘉義學測某考場驚傳學生墜樓　雙腿骨折意識模糊

女騎士酒駕回家…上大漢橋自撞摔車慘死

國軍坦克撞轎車　車主買咖啡見愛車毀損嚇壞

「太魯閣號49死」李義祥遭推倒下跪道歉

少年董大撒幣　送200萬瑪莎拉蒂超跑衝買氣

前總統辦公室主任都敢打！四海幫大哥落網了

胡睿兒性侵服刑過半　最快年前假釋出獄

宜監前副典獄長林祺源性侵案　判刑8年定讞

「潘茹玉」落跑畫面曝！

61快速道路北上段鐵條突出　多輛汽車爆胎

更多熱門

相關新聞

警破賭場逮49人　沒掃實名制再吃罰單

警破賭場逮49人　沒掃實名制再吃罰單

北市萬華分局在年節前調集警力，鎖定西昌街的一處麻將休閒館，當下前往查緝，除了帶回賭客35人以及1名現場負責人，翌日又前往長沙街上一家棋牌社查緝，查獲賭客12人，另外還有1名負責人，共計查獲賭資32萬元，另外抽頭金達4萬5千元。

屏東果園鐵皮工寮藏賭場　警逮26人扣71萬賭資

屏東果園鐵皮工寮藏賭場　警逮26人扣71萬賭資

牌咖必吃財神加持麻將蛋糕

牌咖必吃財神加持麻將蛋糕

澳門博彩法草案將送審議　最多發放6張賭牌

澳門博彩法草案將送審議　最多發放6張賭牌

吸金慣犯狂捲40億　模範警察貪厚利也沉淪

吸金慣犯狂捲40億　模範警察貪厚利也沉淪

關鍵字：

麻將賭場 配合開門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

快訊／桃園移工群聚擴大！驗出60人陽性「累積66確診」

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

王子無預警「認愛」！　曬「臉貼臉合照」超甜

朴信惠、崔泰俊絕美婚紗照曝光！

桃園一夜+60為何不三級？鄉民氣瘋了

新北警補進266新血　全場最正「嬌點」是她

一夜暴增60確診！　若升三級「9大措施」一次看

Keanna男友「我不裝了」　攤牌認知道真相

一夜炸60例「剩2條路選」！　醫曝最壞結果

她守貞5年初夜沒流血被老公嫌！醫看傻：根本沒破

嘉義某考場學生墜樓　送醫搶救不治

天王嫂結局大不同！網揭「最大區別」

快訊／北市今+1！小孩自高雄返台北　傳染給母親「Ct值僅10」

即／亞旭電腦廠暴增60例　全數送北市防疫旅館

更多

最夯影音

更多
不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚
柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面