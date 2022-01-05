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社會 社會焦點 保障人權

急急如律令！聚寶盆底貼五鬼運財符咒　警察上門把他抓了

記者鄧木卿／台中報導

台中市刑大積極查毒，去年中在網路上發現疑似有人販毒，員警喬裝買家上網交易，先是抓到利用機車運毒的「小蜜蜂」，接著再往上追查出張姓主嫌，警方前往張的住家調查，搜尋出109包毒咖啡包（總毛重694.9公克）、3包愷他命（總毛重32.3公克）。有趣的是，販毒為業的張，在家中還擺放聚寶盆，聚寶盆上還貼著招財符咒，但沒招來財神，反而是警察找上門。

▲▼台中市刑大破獲販毒集團，除查扣逾700公克毒品外，還有聚寶盆貼招財符咒。（圖／民眾提供）

▲▼台中市刑大破獲販毒集團，除查扣逾700公克毒品外，還有聚寶盆貼招財符咒。（圖／民眾提供）

▲▼台中市刑大破獲販毒集團，除查扣逾700公克毒品外，還有聚寶盆貼招財符咒。（圖／民眾提供）

市刑大去年發現有人散布疑似毒品交易廣告訊息後，喬裝買家上網洽詢，先是逮捕利用機車運毒的21歲蔡嫌，接著又持續查獲同集團的販毒小蜜蜂20歲的利嫌、23歲的陳嫌，再往上溯源查出幕後販毒集團老闆24歲的張嫌。

▲▼台中市刑大破獲販毒集團，除查扣逾700公克毒品外，還有聚寶盆貼招財符咒。（圖／民眾提供）

警方調查發現，該集團由張嫌指揮，負責招募小蜜蜂，由小蜜蜂利用機車到指定地點交易，販賣第三級毒品愷他命及毒咖啡包給不特定買家，一旦小蜜蜂遭警方查獲，張嫌立即另尋他人替補空缺，對於小蜜蜂如同「免洗筷」般，用完即丟。

▲▼台中市刑大破獲販毒集團，除查扣逾700公克毒品外，還有聚寶盆貼招財符咒。（圖／民眾提供）

張嫌從不留下真實身分，非常低調、隱匿，警方追查該集團長達半年，才鎖定張嫌藏身在南屯區一處高級大樓內，經密集跟蒐查訪，一舉將張嫌等4人查緝到案。

▲▼台中市刑大破獲販毒集團，除查扣逾700公克毒品外，還有聚寶盆貼招財符咒。（圖／民眾提供）

警方搜索時，也在張嫌住處發現擺有「五行聚寶招財盆」，盆底還貼有五鬼運財符咒，寫著「生意興隆、鴻圖大展」、「鬼押橫財、天財、地財」等語希望生意興隆。

▲▼台中市刑大破獲販毒集團，除查扣逾700公克毒品外，還有聚寶盆貼招財符咒。（圖／民眾提供）

張嫌為了確保毒品品質，有時還會邀約友人「開趴試車」，試試這批貨源純不純、口味「偏軟偏硬」，感覺持不持久等，完全企業化經營。

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