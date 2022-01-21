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張溫鷹之女陳俞融捲土重來　轉戰北區為綠營爭取第二席台中市議員

▲陳俞融（左）宣布將二度參選台中市議員，並轉戰北區爭取綠營第二席（左）。（圖／陳俞融提供）

▲陳俞融（左）宣布將二度參選台中市議員，並轉戰北區爭取綠營第二席（下同）。（圖／陳俞融提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

前台中市長張溫鷹之女陳俞融，於2018年以「政二代」之姿欲參選台中縣議員，但民進黨初選未過關；她日前宣布今年將捲土重來，並從中西區轉戰綠營的「艱困選區」北區，希望為民進黨拿下該區第二席市議員。

陳俞融在18日（農曆12月16日）的土地公「尾牙」當天，依傳統習俗準備鮮花、一一參拜各里的福德祠，祈求土地公保佑里民平安，也許願希望能通過考驗，爭取到為民服務的機會。

陳俞融於3年多前首次投入民進黨市議員初選，僅以不到3%誤差範圍內的微小差距落敗，也暫別政治圈；她表示這段期間沒有一刻忘記對民眾的承諾，或停下自我充實的腳步：不只親赴香港在第一線聲援、參與反送中運動，守護民主、抗中保台，之後也開始記者的工作，深入了解台中市政問題，提出解方及看法。

▲陳俞融宣布將二度參選台中市議員，並轉戰北區爭取綠營第二席。（圖／陳俞融提供）

不過對民進黨而言，北區是傳統藍大於綠的「難困選區」，民進黨過去曾在該區佔有兩席市議員，而今僅有一席，國民黨則有兩席，陳俞融轉換「戰場」的決定也引發討論；親綠人士分析，民進黨在中西區目前有江肇國、黃守達2位相當優秀的市議員，因此陳俞融不再參戰該區，讓綠營支持者都表示佩服這個顧全大局的團結選擇。

外界過去常以「政二代」來形容陳俞融，她則表示，母親張溫鷹已淡出政壇20多年，每天專注於牙醫師本業，在總統蔡英文執政期間也未擔任任何公職，而她碩士畢業後，即在蔡英文總統競選辦公室擔任秘書，之後在民進黨中央任職於國際部，主責政黨外交及專業口譯。

▲陳俞融宣布將二度參選台中市議員，並轉戰北區爭取綠營第二席。（圖／陳俞融提供）

▲陳俞融宣布將二度參選台中市議員，並轉戰北區爭取綠營第二席。（圖／陳俞融提供）

陳俞融指出，北區一向是台中市的重要文教區，境內有3所大學、4所高中，包括她的母校曉明女中；一中商圈興起後，更成為台中文化、教育與商業極度發達的地區，特色是年輕族群聚集，但北區曾是台中市人口最多的行政區，近5年來卻成為人口下滑最多的地區。

陳俞融認為，藍綠在北區差距拉扯，關鍵在於中間選民，而她年輕、專業的特點，相信能獲得更多中間選民的青睞，也能與年輕族群連結，重新找回支持者，為北區注入新的年輕活力。

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