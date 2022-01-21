綠營士林北投8搶5大爆棚！焦糖哥哥陸戰陷苦戰　王威中牛棚熱身

▲焦糖陳嘉行。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

2022年台北市議員選戰，第一選區士林、北投從13席減為12席，但有意參選的戰將「大爆棚」，光是民眾黨就推派學姊黃瀞瑩與陳思宇；而民進黨方面，更出現「8搶5」的局面，其中被視為英系的「焦糖」陳嘉行以超強空戰之姿登場，但被認為陸戰寸步難行，甚至前議員王威中已在牛棚熱身，準備揮軍重返議會。

「士林北投」全然是北市一級戰區，光是民眾黨都確定派出「雙姝」黃瀞瑩、陳思宇參戰，且2席都搶下的可能性不低。對此，綠營地方人士分析，黃瀞瑩應該靠空戰、清新形象就足以站穩一席之地；而陳思宇仰賴其父親陳建銘地方實力，加上其外型，確實也是不可小覷的競爭者。

至於綠營方面更是「大爆棚」，由於已確定提名5席，因此出現「8搶5」的局面，除了現任議員林世宗、陳慈惠、鍾佩玲之外，還有立委吳思瑤子弟兵陳賢蔚、紀政姪子紀建漢、因條子鴿事件一戰成名的林延鳳、里長許智全，以及「焦糖哥哥」陳嘉行等8人。

其中，被視為英系的陳嘉行，以超強「空戰」之姿登場，來勢洶洶，不過地方人士觀察，確實一開始「雷聲很大」，在網路上的聲量與影響力很強，但進入地方陸戰、巷戰時，就會發現他有點孤立無援，沒有師父領進門，落得自己跑市場發紅包、站路口。

綠營地方人士說，年輕人有機會一拚絕對是好事，但從一些細節會發現，應該沒有真正熟悉在地的人在幫忙，好比站路口站錯方向，沒有人帶著跑各里長辦公室、串串門子，對於初出茅廬的年輕從政者來說，是真的還滿可惜的。

「從目前地方民調上看，陳嘉行有點雷聲大雨點小，支持度攀升幅度不大。」地方人士表示，目前是8搶5的態勢，已經大爆棚，前議員王威中也已在牛棚熱身，如果他要揮軍重返議會，不是陳嘉行退場，就可能陷入9搶5更大的多人混戰。

▼前台北市議員王威中。（圖／資料照）

