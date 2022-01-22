治安亮紅燈！楠梓9車被砸偷錢　居民po網哀嚎：很多人受害

▲楠梓土庫路發生「破車窗偷竊案」，目前嫌犯還沒抓到 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市楠梓土庫地區治安亮紅燈，發生多起擊破車窗偷竊案件，所以當地民眾將這件事已經po網，請要大家小心，而媒體也在21日上午就向警方詢問，但警方不願透露任何訊息，直到今天才發布新聞稿表示已「鎖定對象，全力偵辦中」。

民眾在臉書社團《我是楠梓人》裡頭發文表示：「有誰停創新跟清豐之間這一段土庫路，很多車的車窗被打破」，這段臉書發文被媒體記者發現，所以21日上午11點多截圖之後在新聞群組當中來詢問轄區警方，不過警方沒有在群組當中對這件回應，僅說「立即了解，請稍候」。





▲楠梓土庫路發生「破車窗偷竊案」，目前嫌犯還沒抓到 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

直到22日凌晨5點29分才坦承確有此事，並且說明，「汽車路邊車窗遭打破，警方已鎖定對象全偵辦中」，民眾報案時間在18日的晚間7點半，地點就是在土庫路，陸續已經接獲9名車主報案，同時認為犯嫌有2名，經常出沒在楠梓、大社以及三民區，同時大多都是夜間犯案，不過有沒有監視器拍到犯案過程，警方回應「該址路段（旁邊是空地）沒有監視器喔」。

在還沒抓到嫌犯之前，民眾只能自保，警方也只能呼籲民眾「車輛應擇光亮處或設有監視鏡頭處停放，車內目視可及處勿置放有價值的物品，避免淪為歹徒眼中的犯罪標的」。