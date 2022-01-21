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獨／少年董200萬大撒幣！送「瑪莎拉蒂」超跑　他嘆：討個喜氣　　　

▲高雄精品服飾店老闆楊崇立這次抽獎，繼上次送套房之後，這次送超跑 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄精品服飾店老闆楊崇立這次抽獎，繼上次送套房之後，這次送超跑 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

您還記得《東森新媒體ETtoday》曾經獨家報導過，高雄市一名精品服飾店的老闆楊崇立嗎？為了刺激買氣，在去年八月舉辦週年慶送一間房屋，當時引發熱議，而現在過年前他又要送了，這次要抽獎的禮物是瑪莎拉蒂超跑一台，不過詢問他去年送房屋是否有刺激買氣消費，他坦言「剛好打平」而已。

去年八月在高雄一家精品服飾店推出消費抽獎，大獎是價值200多萬的一間位在大樓裡頭的10坪大套房，由於這棟大樓就位在左營漢神巨蛋商圈當中，被房仲稱為「收租金雞母」，現在這家精品服飾店的老闆楊崇立在過年之前，又要舉辦消費抽獎，這次的大獎是瑪莎拉蒂超跑一台。

▲高雄精品服飾店老闆楊崇立這次抽獎，繼上次送套房之後，這次送超跑 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲海神超跑深夜送抵精品服飾店的倉庫             。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄精品服飾店老闆楊崇立這次抽獎，繼上次送套房之後，這次送超跑 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這台超跑雖然不是全新，不過內裝還是非常漂亮             。（圖／記者吳奕靖攝）

楊崇立說這台超跑是Maserati Gran Turismo S，出廠價為756萬，是一台雙門超跑，不過楊崇立也坦言自己對超跑不熟，只是單純覺得太多人在送雙B車輛，「買保時捷也還好，所以就買了一台雙門的瑪莎拉蒂，其實我不知道這台車的性能，我只是打給我一個很好的朋友，他是在賣車的，我就問他有沒有帥氣的，年輕人可以開的雙門超跑，我就買了這一台」。

楊崇立尷尬的說，自己也不知道型號是什麼，這台車也不是新出廠的，反正人家推薦他就買了，不過他購入的價格識破200萬。而記者詢問國內知名超跑專家連紹辰關於這款車的相關背景，他表示這台超跑的確是很多年輕人喜歡的車款，特色在於是法拉利的引擎，就是很會跑！

▲高雄精品服飾店老闆楊崇立這次抽獎，繼上次送套房之後，這次送超跑 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄精品服飾店老闆楊崇立這次抽獎，繼上次送套房之後，這次送超跑 。（圖／記者吳奕靖攝）

這次送兩百多萬的超跑，跟上次送超過2百多萬的房子，價格都差不多，當時有因為送房子而增加買氣，坦白的就是說「有賺回來嗎」？關於這一點，他倒是頗為無奈的說：「平平的！剛好夠發員工的薪水，沒賺多少錢，就是很危險」，既然沒有賺多少錢，為何還要送超跑？楊崇立簡單的回應：「過年前討個喜氣，衝個業績，大家開心就好」。

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