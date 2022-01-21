公車打翻酸辣湯…女乘客「裝沒事跑下車」　下秒踩到湯汁滑倒糗爆

▲走道上一攤酸辣湯。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

圖文／CTWANT

搭公車如果不小心打翻東西，多數人都會自己清理乾淨，但還是有人會裝沒事落跑。一名女網友表示，搭公車看到有人打翻酸辣湯，對方竟打算一聲不吭地下車，結果踩到打翻的酸辣湯滑倒。

原PO在《爆廢公社》表示，前幾天看到一則新聞，是有人在公車上打翻飲料，主動提醒司機協助清理，但今天卻遇到相反的例子。她透露，往國父紀念館方向的235號公車，在建福路口下車時，有位女士弄倒酸辣湯，結果打算一聲不響就下車，沒想到下秒就踩到自己翻倒的酸辣湯滑倒。

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原PO看完後說，「真的是呼籲大家提食物上公車要注意，就算倒了也不要裝沒事，超級沒水準，我後來有拿濕紙巾幫擦，但很大一灘於事無補，後來就換車了。」從照片中可以看見，走道灑滿黏稠的湯汁、蛋花，連椅子上都被噴到，大家踩來踩去，整車的地板變得相當骯髒。

貼文一出，網友紛紛留言「第一眼我還以為是嘔吐物」、「就當滑倒是報應吧」、「灑出來的時候要大喊，司機這個歐巴桑把酸辣湯灑出來了還裝沒事想跑掉」、「我想那位婦人不是故意打翻的，但是一聲不響地就下車，也沒通知司機，那就有點......」、「現世報嗎」。

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