阿拉伯沙漠降大雪！駱駝群「黃沙白雪」中狂奔　超罕見畫面曝光

記者張方瑀/綜合報導

許多人對中東地區的印象就是被太陽直曬的大片沙漠,不過沙烏地阿拉伯近日卻罕見降下大雪,讓當地們眾爭相前往降雪地區朝聖,還有網友捕捉到駱駝在雪地上奔跑的稀有畫面。

VIDEO: People head to Jabal al-Lawz (Almond Mountain) in Saudi Arabia's northwestern Tabuk region each year when snow falls and set up tents or picnics to experience the rare event pic.twitter.com/uOeK2DVjFW

根據CNN報導,沙烏地阿拉伯西部城鎮巴德爾省(Badr province)的沙漠地區,日前降下罕見大雪,許多民眾爭相前來朝聖,當地攝影師哈布里(Osama Al-Habri)表示,在巴爾德的沙漠地區有如此強烈的冬季天氣現象非常罕見,已經非常多年未見,「這是一場歷史性的冰雹。」從推特曝光的影片可以看到,幾匹駱駝在白雪和黃沙之間奔跑的稀有畫面。

Dessert in a desert!



Apparently, this is a video of sand covering up snow in the mountains of Saudi Arabia. For a second there, it looked like it was ice cream!



pic.twitter.com/AvQSKE6AHZ