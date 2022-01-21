華航2年來首度徵才！擴大招募「機師、工程師、修護員」等200人

▲華航招募機師、修護員等專業人才。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

中華航空今日宣佈擴大聯合招募，徵才超過200人，職缺包括機師、修護員、會計員及資訊、設施、航務等工程師等，除機師招募全年持續進行，其餘職缺即日起開放報名至2月14日止。

華航表示，會計員及資訊、設施、航務等工程師內勤職缺，報考資格為大學學歷以上，並具備2020年6月4日(含)以後有效之TOEIC多益600分以上，具備相關職務學歷背景、實務工作經驗或技職訓練(證照)者尤佳。符合資格並通過初審者，將通知參加面試甄選，錄取後將安排共通職能訓練、專業職能訓練。

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華航修護工廠亦將大批招考修護人員，負責各機隊飛機及相關附件維修工作，報考資格為高中/高工/高職飛機修護科或機工/機械科、大專(含)以上理工科系畢業者，一般大專以上畢業、具有國際標準FAR147或EASA66航空維修訓練學校完訓者，多益450分以上。無經驗、無證照者也可報考，具3年以上航機維修經驗或航機結構維護相關工作經驗尤佳。

▲華航擴大聯合徵才200餘人。（圖／華航）

此外，華航持續招募機師，今年預計晉用150名機師，其中包含60名培訓機師，大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷、多益750分以上都可報考，華航2月起將陸續至北中南各科學園區、大學校園舉辦機師招募說明會。

華航表示，受到疫情影響，華航前兩年暫停對外徵才，隨著貨運業務穩定成長，客運終將逐漸復甦，為培育新世代人才，今年擴大聯合招募，包含財務處、資管處、行政處、航務處等單位都開出內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣、有熱情者加入。

機師招募說明會場次如下：

時間 地點

2022/02/23 內湖科技園區-台北創新實驗室

2022/03/03 新竹科學園區

2022/03/10 中部科學園區

2022/03/25 台灣師範大學徵才說明會

2022/03/30 元智大學徵才說明會

2022/04/11 內湖科技園區-台北創新實驗室

2022/04/22 南部科學園區

2022/04/28 新竹科學園區