華航子公司年終僅領3萬元　桃勤嘆環境不佳：艱難困境40年未見

▲中華航空員工年終可拿6個月，但旗下子公司桃勤員工年終僅3萬元。示意圖，非當事人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許維寧／台北報導

2021年貨運大豐收，中華航空日前與工會協商後決議發放6個月年終，並會比照公務員調薪4%。但華航子公司桃園航勤則是兩樣情，僅領3萬元激勵獎金，桃園航勤今天（1/16）也說明，公司已在能力範圍內盡量照顧員工，明天（1/17）將再度召開勞資協商會議，希望達成具體共識。

華航日前與工會協商並達成共識，除了原本加發的第13個月薪資外，今年還能拿到6個月年終獎金，且再比照公務員調薪4%，羨煞不少企業。

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但今天傳出，華航旗下子公司桃園航勤工會擬替員工爭取比照華航調薪，且年終兩個月再加8萬元激勵金，但經協商後，員工年終僅為3萬元激勵金，勞資雙方因而無法達成共識。

桃園航勤則回應，公司與企業工會多次協商過程中，已多次敘明，受國際疫情影響公司營運實已遭逢40餘年未見的艱難困境。已在能力範圍盡力照顧員工，但若以舉債方式滿足工會所提訴求，公司實在難以承受。

但桃園航勤也說，17日仍將再度召開勞資協商會議，公司將一本初衷與勞方開放對談，希望達成可行的具體共識，並提交公司董事會討論核定。